Inter-Parma | le probabili formazioni | Lautaro Martinez dovrebbe essere ancora titolare

Inter-Dortmund - Conte : “partita tattica - adesso testa al Parma” : “E’ stata una partita tattica, loro hanno voluto giocare a specchio a livello di sistema. Siamo stati bravi a cambiarla. Non era semplice anche nella situazione in cui stiamo, quando ci sono un bel po’ di infortuni li puoi pagare. Non è facile giocare contro di loro, a Dortmund sarà dura ma possiamo giocarci la partita. Siamo vivi. Sono importanti queste partite per i ragazzi. Loro l’anno scorso hanno lavorato tanto ...

Inter - la carica di San Siro : in 130mila tra Dortmund e Parma : A poche ore dalla vittoriosa trasferta contro il Sassuolo i nerazzurri di mister Conte si preparano ad affrontare al Meazza due match fondamentali in ottica Champions League e campionato contro il Borussia Dortmund di Lucien Favre e il Parma di Roberto D’Aversa. Due gare per le quali i tifosi dell’Inter risponderanno presenti: sono infatti circa […] L'articolo Inter, la carica di San Siro: in 130mila tra Dortmund e Parma è stato ...

Parma - Interdetto posturologo : toccò ragazza nelle parti intime - scoperto grazie all’esame del CNA : Un noto posturologo parmigiano è stato interdetto ed è accusato di violenza sessuale: avrebbe palpeggiato ripetutamente una ragazza che si era rivolta a lui dopo un trauma cervicale seguito a un incidente automobilistico.Continua a leggere

"Molestie su paziente di 20 anni" : posturologo Interdetto a Parma : Deve rispondere dell'accusa di di violenza sessuale contro una paziente ventenne. Per questo, un medico posturologo, con studi medici a Parma e Reggio Emilia, è stato raggiunto oggi, su ordine del Gip del Tribunale di Parma, dalla misura interdittiva della sospensione dalla professione. La denuncia Le indagini, condotte dal pm della Procura di Parma Fabrizio Pensa, sono partite lo scorso mese di marzo quando la ventenne aveva presentato una ...

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Lazio-Parma 2-0 - Immobile-Marusic. Milan-Inter 0-2 : Brozovic-Lukaku - rossoneri al tappeto! Super Cagliari - bene Juve e Napoli : Pagelle 4 giornata- Tutto pronto per l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Genoa, match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione […] L'articolo Pagelle e Highlights 4^ giornata, Lazio-Parma 2-0, Immobile-Marusic. Milan-Inter ...

Immobile-Marusic - la Lazio batte il Parma e si rilancia in zona Europa : successo scaccia crisi in vista dell’Inter : Grazie ai gol di Immobile e Marusic la Lazio supera il Parma e torna al successo dopo 3 partite: i biancocelesti si rilanciano in zona Europa in attesa del big match contro l’Inter capolista Nonostante siamo solo ad inizio stagione, l’atmosfera in casa Lazio non è delle migliori. Il pareggio nel derby e la successiva sconfitta contro la Lazio in campionato, alla quale ha fatto seguito un ko abbastanza simile (entrambi in rimonta) in Europa ...

Mario Tozzi apre il meeting Internazionale sulle geoscienze con 700 esperti per Parma 2020 : Fino al 19 settembre scienziati da tutto il mondo a Parma per affrontare temi riguardanti i problemi e le prospettiva del pianeta. La comunità delle geoscienze si riunisce per tre giorni nella Capitale della Cultura Italiana del 2020. Ieri sera un grande evento con Mario Tozzi ha aperto la sessione dei lavori.Continua a leggere

Calciomercato - caso alla Juventus più due cessioni già decise : sinergia Inter-Parma - emergenza Samp e cessione del Torino : Il Calciomercato è finito? Macchè. L’ultima sessione di mercato è stata avvincente, tante squadre si sono rinforzate, altre invece hanno dovuto fare i conti con qualche difficoltà di troppo. Le società però non si ferma e continuano a muoversi con l’obiettivo di piazzare nuovi colpi, si possono accasare i calciatori svincolati mentre si pensa anche alle finestre di gennaio e quella per la prossima stagione. IL caso MANDZUKIC, ...