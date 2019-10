Fondi russi alla Lega | Conte attacca Salvini | “Io riferisco e lui tace | deve chiarire”

Fondi russi alla Lega - le domande del M5s a Salvini : “Scappa sempre - ma deve chiarire” : Il Movimento 5 Stelle chiede a Matteo Salvini di chiarire il suo Legame e quello della Lega con Gianluca Savoini sul caso dei presunti Fondi russi al Carroccio. E lo fa attraverso quattro domande che pone proprio a Salvini, partendo dalla prima, pubblicata sul blog delle stelle: "Perché Salvini aveva fatto credere quasi di non conoscere Savoini nonostante fosse il suo ex portavoce?".Continua a leggere

Report nel mirino del Cda Rai per la puntata sui Fondi russi alla Lega : «Violata par condicio» : Report finisce sotto accusa nel cda Rai. I consiglieri di maggioranza Igor De Biasio (indicato dalla Lega) e Giampaolo Rossi (indicato da Fratelli di Italia) hanno accusato il programma di...

Copasir - rischia di saltare l’elezione del leghista Volpi alla presidenza : “Il Carroccio è coinvolto nell’inchiesta su Fondi russi” : L’elezione del leghista Raffale Volpi alla presidenza del Copasir, il Comitato parlamentare sui servizi segreti, rischia di saltare. Il voto è previsto alle 14 e solo ieri il centrodestra aveva trovato l’intesa sull’ex sottosegretario alla Difesa del governo gialloverde: la carica infatti, come da prassi, spetta alle opposizioni. Ma ci sono forti dubbi nella maggioranza sull’ipotesi di affidare l’incarico a un ...

Fondi russi alla Lega - Salvini elude le domande : “Se avessi 60 milioni sarei ai Caraibi - non qui” : Matteo Salvini si mostra irritato e non risponde nel merito alle domande sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega: "Ma se io avessi preso 60 milioni sarei qui con lei? Ma sarei ai Caraibi… E poi devo cazzo li nascondo 60 milioni, li nascondo sotto terra nel giardinetto?", afferma il leader della Lega durante la trasmissione Di Martedì.Continua a leggere

Crozza-Salvini : via maiale da tortellini - via Fondi russi da Lega : Nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza - in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - Crozza imita Salvini, che si scaglia contro l'iniziativa "Tortellino dell'accoglienza", con carne di pollo al posto del maiale, voluta dall'Arcivescovo di Bologna per andare incontro ai cittadini di fede islamica: "Ci volete far mangiare i tortellini senza maiale? Ci volete togliere il maiale dai tortellini? E perché non toglierci anche ...

Fondi russi - Riesame su Savoini : “Audio al Metropol ammissibile. Emerge in maniera nitida che parte dei soldi fosse per la Lega” : Il file audio registrato al Metropol di Mosca lo scorso 18 ottobre può essere utilizzato perché non è di provenienza anonima e ha una fonte, che il giornalista che ha consegnato la registrazione alla Procura ha esercitato il diritto di non rivelare. Il Riesame di Milano motiva così il rigetto dell’istanza presentata dalla difesa di Gianluca Savoini contro i sequestri, sostenendo l’inammissibilità dell’audio. La prova regina dell’inchiesta ...

Fondi russi alla Lega - Savoini era con Salvini il giorno prima della trattativa al Metropol : La trasmissione di Rai 3, Report, dimostra come Gianluca Savoini fosse a Mosca insieme a Matteo Salvini la sera prima della trattativa all'hotel Metropol di Mosca: Savoini era in prima fila all'incontro di Confindustria russia in cui parlava Salvini. La trattativa, inoltre, viene confermata a Report da un oligarca russo.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - nei cellulari di Savoini e Meranda le foto dell’accordo del Metropol : Una foto, trovata sui cellulari di Gianluca Savoini, Gianluca Meranda e Francesco Vannucci, ritrarrebbe un foglio di carta nel quale vengono inquadrati i termini dell'accordo raggiunto all'hotel Metropol di Mosca tra la Lega e i funzionari russi. Nella foto vengono riportate le percentuali da dividere tra la Lega e la russia.Continua a leggere

Salvini : Fondi russi? piena fiducia nei magistrati : Salvini: fondi russi? piena fiducia nei magistrati. "A proposito di chiarezza, il Presidente del Consiglio ha alcune interrogazioni del Pd giacenti"

Fondi russi alla Lega - Consiglio Lombardia boccia mozione su dimissioni Savoini. Pd : “È ingombrante - forse sa anche troppe cose” : Gianluca Savoini resterà vicepresidente del Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Lombardia. Il Consiglio regionale ha infatti bocciato con voto segreto la mozione del Pd che ne chiedeva le dimissioni dopo la vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega e la conseguente apertura dell’indagine da parte della Procura di Milano. Il testo è stato bocciato con 39 No, 26 Sì e 2 astenuti. Durante le dichiarazioni di ...