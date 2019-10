Droga davanti scuole utilizzando minori | 13 arresti a Crotone

Fonte : blogo

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Spaccio dianchelesenza farsi nessuno scrupolo di utilizzare come pusher dei. Accade adove i carabinieri hanno arrestato oggi con questa accusa 13 persone, ma gli indagati sono molti di più, in tutto 57.I pm contestano l'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo le indagini l'organizzazione aveva la sua base operativa nel quartiere rom Acquabona della città pitagorica.Su 13, 10 sono ordinanze di custodia cautelare in carcere e tre ai domiciliari mentre è stato notificato l’obbligo di dimora ad altre 5 persone. 39 in tutto le perquisizioni domiciliari eseguite dai militari dell’Arma contestualmente agli: 13é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 08:38 di Wednesday 23 October 2019

imarkez : RT @blogsicilia: Allo Zen il market della droga, stupefacenti venduti da minorenni davanti ai bambini (VIDEO) - - retewebitalia : - paoloangeloRF : Non scatta lo spaccio di droga solo in base alla quantità e perché si fugge davanti alla Polizia… -