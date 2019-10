Pd-M5s | la mossa in Umbria | una legge per impedire a Meloni e Salvini di governare

Mossa strategica di Zingaretti “Pd-M5s diventi un’alleanza Altrimenti ritornerà Salvini” : “Con i grillini avremmo il 40%, se allarghiamo agli altri siamo al 47-48”. Oggi Italia 5S: Conte sarà intervistato assieme al ministro degli esteri

Vittorio Feltri e le voci sulla mossa di Enrico Letta : "Nessuna crisi di governo - M5s e Pd non hanno i voti" : "Gira una voce per cui Enrico Letta abbia consigliato al governo di tornare al voto per evitare che Matteo Renzi prenda tempo e ribalti la situazione a suo piacimento". Myrta Merlino chiede a Vittorio Feltri, ospite a L'Aria Che Tira, se questo scenario sia possibile. Le parole del direttore di Libe

Legge elettorale - referendum attraverso il sì di 5 Regioni per abrogare il proporzionale : mossa leghista per ostacolare la riforma di M5s e Pd : Il Veneto e la Sardegna hanno già dato il via libera, nel giro di qualche ora toccherà alla Lombardia, giovedì voterà la Liguria e sono in moto anche Piemonte e Friuli Venezia Giulia. La proposta referendaria per l’abrogazione parziale della Legge elettorale passa attraverso i consigli regionali guidati dal centrodestra tra voti favorevoli, qualche inciampo e le proteste delle opposizioni. È l’arma “imposta” da Matteo ...

**Umbria : ore decisive - Pd su Fora attende mossa M5s** : Roma, 18 set. (AdnKronos) – Ore decisive per la possibilità di un’intesa tra Pd e M5S per le regionali in Umbria. A quanto apprende l’Adnkronos, ieri i 5 Stelle avrebbero chiesto ai dem 48 ore di tempo per individuare un candidato presidente su cui possano convergere le due forze politiche. Tramontata l’ipotesi Brunello Cucinelli (l’imprenditore del cashmere si è sfilato dalla corsa), Luigi Di Maio è a caccia ...

Agorà - De Masi sulla mossa di Renzi : "Così Pd e M5s si uniranno e Di Maio capirà di essere di sinistra" : "La scissione di Renzi potrebbe accelerare l'unione tra PD e M5s, Di Maio imparerà che esistono la destra e la sinistra e che lui è di sinistra". Il sociologo Domenico De Masi liquida così - in diretta ad Agorà su Rai3 - la questione dell'addio di Matteo Renzi al Pd, andando controcorrente rispetto

Baglio : indifferenza M5s non smossa da degrado Verano e pericoli : Roma – “Dopo gli alberi secolari, al Verano crollano le balconate. È di ieri la notizia del crollo di una loggia, Rupe Caracciolo. Una conseguenza drammatica della completa assenza dell’amministrazione capitolina e di investimenti e manutenzione nei cimiteri romani, abbandonati completamente a se’ stessi dal 2015. È dal 2015 infatti che Ama non riceve fondi per la manutenzione straordinaria dei cimiteri. Nel 2017 la ...

Governo : mossa Pd su vicepremier - dem ancora in attesa risposta M5s/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Intanto Zingaretti interviene anche con un video su Fb. “Lo so che è difficile ma stiamo facendo di tutto per dare a questo paese un nuovo Governo”, spiega. Un Governo, continua, “per riaccendere l’economia, unire il Nord e il Sud del Paese, riprendere una stagione di investimenti, far crescere il lavoro, riaprire il capitolo dell’innovazione nella scuola, l’università, la ricerca. ...

Governo : mossa Pd su vicepremier - dem ancora in attesa risposta M5s/Adnkronos : Roma, 1 set. (Adnkronos) – ancora nessuna risposta ufficiale dai 5 Stelle alla proposta del Pd di rinunciare allo schema dei due vicepremier. Una proposta avanzata da Dario Franceschini e sostenuta da tutte le anime dem, a partire dal segretario Nicola Zingaretti. Che sia stato proprio Franceschini ad intervenire (rifacendosi tra l’altro alle parole di Beppe Grillo) è un dettaglio non irrilevante visto che proprio ...

Stallo M5s-Pd - la mossa di Conte "Di Maio non ha chiesto il Viminale" : "Sulla trattativa non dico nulla, il voto su Rousseau è fondamentale, i tempi sono stretti ma, indipendentemente da questa trattativa, il Movimento 5 Stelle sono gli iscritti e sono sicuro che si esprimeranno. Per me l'ultima è... Segui su affaritaliani.it