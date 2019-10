Fonte : romadailynews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Roma – Lunedì mattina aMonica e Romina, che formano una, hanno ritrovato la loro macchinada due, in italiano e in rumeno, che le offendevano in quanto lesbiche. Due epiteti, che in gergo sono utilizzati in maniera volgare per offendere una donna, che hanno fatto immediatamente pensare ad un atto omofobo. Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, ha dichiarato: “Quanto è accaduto va a minare la serenità di unadi donne 50enni che vive insieme da 10 anni con 3 figli. Daremo sostegno legale alla famiglia attraverso il nostro servizio Gay Help Line, insieme all’Associazione Gay Friendly di”. Continua Marrazzo: “Gli attacchi che arrivano continuamente dalla politica verso le coppie gay non fanno che alimentare l’odio verso la nostra comunità, già vessata dall’omofobia. Deve ...

RedazioneLaNews : #Roma Scritte omofobe sull'auto di una coppia di donne - romadailynews : #Civitavecchia, auto di coppia lesbica imbrattata con scritte omofobe: #Roma – Lunedì… - Nonnadinano : RT @gayit: #Omofobia a #Civitavecchia: scritte sull'auto di una coppia lesbica -