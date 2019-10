Catello Vitiello | l' ex M5s passato con Toti lascia Cambiamo e va con Matteo Renzi

Catello Vitiello - massone 'in sonno' iscritto al nuovo partito di Renzi - Italia Viva : Si è conclusa ieri la Leopolda 2019 a Firenze. Nell'annuale incontro, ideato nel 2010 dall'ex premier Matteo Renzi, il politico ha illustrato le linee guide che la sua nuova forza politica vorrebbe attuare. In questi giorni all'incontro ha partecipato anche Catello Vitiello, ex deputato del gruppo Misto, il quale fu espulso dal Movimento Cinque Stelle in quanto un'inchiesta scoprì che lo stesso sarebbe stato oratore nella loggia massonica ...