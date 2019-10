Addio a Panzanato colonna del Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 22 ottobre 2019) All’età di 81 anni è morto Dino, ex difensore centrale delche ha militato in Serie A negli Anni Sessanta e Settanta. Dino, detto “Titta” per la balbuzie che lo contraddistingueva e che lo faceva apparire come un timido giocatore quando parlava coi compagni ed in pubblico. Invece era un leone in campo che, con la casacca dei partenopei ha accumulato 262 presenze complessive tra campionato e coppe divenendo il 19esimo nella speciale classifica dei calciatori che possono vantare il maggior numero di apparizioni con il club. Trasferitosi a Modena alcuni anni fa aveva raccontato del suo amore rimasto immutato per la città «Da quando ho smesso di giocare non sono più andato ae ho paura che se ci tornassi farei una brutta figura perché mi metterei sicuramente a piangere. Non può immaginare quanto sono stato felice in quella città e in quella ...

