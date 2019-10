Spari in ospedale tra parenti di medico e paziente nel Salernitano | due feriti

Fonte : ilmattino

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Lite con colpi di pistola all'di Cava de' Tirreni. È accaduto nel pomeriggio al pronto soccorso. Un uomo, dopo aver condotto il padre al pronto soccorso, non aveva accettato...

salernotoday : Rissa e spari in ospedale: un ferito, operato d'urgenza - ottopagine : Prima la lite, poi gli spari: terrore in ospedale a Cava #CavadeTirreni - djmisterpiu : VI DO UN ANNUNCIO PER DIMOSTRARE AL POPOLO CHE SONO UNA PERSONA LEALE,, IO HO RICEVUTO DEI DANNI LEVATE I VOSTRI PA… -