Save children:triplicati piccoli poveri

In Italia sono oltre un milione e 260mila i bambini che vivono in povertà assoluta; negli ultimi dieci anni sonopassando dal 3,7% del 2008, pari a 375 mila, al 12,5% del 2018. Di questi bambini, 563 mila vivono al Sud, 508 mila al Nord e 192 mila al Centro. A denunciare la condizione di bimbi e adolescenti in Italia èThenell'Atlante dell'Infanzia a rischio,diffuso oggi in 10 città in occasione del lancio della campagna 'Illuminiamo il futuro' per il contrasto alla povertà educativa.(Di lunedì 21 ottobre 2019)