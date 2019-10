Lo spazio tra noi di Andretta Baldanza

A Milano la più ampia mostra personale di Cesare Viel in uno spazio pubblico : Il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano presenta “Più nessuno da nessuna parte”, la più ampia mostra personale di Cesare

Accordo tra Hughes e Telespazio per fornire reti a banda larga satellitare per la mobilità e le imprese in tutta Europa : Hughes Europe, una divisione di Hughes Network Systems, LLC (Hughes), e Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) hanno annunciato oggi un Accordo per proseguire la collaborazione nella fornitura di reti e servizi per le comunicazioni satellitari. L’Accordo permette alle due aziende di unire le competenze di Hughes nella tecnologia e nei servizi spaziali e l’esperienza e il know-how di Telespazio che dal Centro spaziale del ...

Nuovo Skate Park ad Ostia : posata la prima pietra - riconsegnato spazio importante a cittadini : Roma – “Una giornata ricca di emozioni perché noi stiamo ridando ad Ostia uno spazio importante che c’era, un luogo di aggregazione venuto a mancare a causa di un incendio oltre cinque anni fa”. “Un luogo di aggregazione sotto la nostra attenzione sin dal nostro insediamento in Municipio e tra le prime cose per le quali ci siamo messe al lavoro assieme alla Sindaca Raggi che ringrazio pubblicamente per l’aiuto che ci ha dato ...

Tra oggi e domani la prima passeggiata nello spazio per sole donne : Per la prima volta, tra oggi e domani, ci sarà la prima passeggiata nello spazio per sole donne. Lo ha annunciato la Nasa su Twitter, come riporta Il Giornale. “Christina Koch e Jessica Meir si avventureranno fuori dalla stazione spaziale alle 7:50 di giovedì 17 ottobre o venerdì 18 ottobre”. La passeggiata, che durerà circa 6 ore e mezza, è un traguardo importante. Sarà la prima attività extraveicolare di due donne, senza compagni ...

spazio : “traffico intenso” intorno al buco nero al centro della galassia NGC 1068 : Una ‘rotatoria’ spaziale molto affollata, con due flussi di ‘traffico’ che la percorrono in direzioni contrarie: è questa la situazione riscontrata dagli astronomi quando hanno osservato il buco nero posto al centro della galassia a spirale Ngc 1068. Il gourmet cosmico – spiega Global Science – si nasconde all’interno di una spessa nube di gas e polveri che ha riservato una sorpresa agli studiosi, quando hanno utilizzato ...

Death Stranding ha il “peso” del capolavoro : svelato lo spazio su PS4 del gioco di Kojima : In uscita il prossimo 8 novembre, Death Stranding promette di essere una delle esperienze più peculiari da vivere sulle nostre PlayStation 4. L'esclusiva per la console Sony porta la firma di Hideo Kojima, vale a dire il "papà" della saga stealth Metal Gear, tra le più apprezzate e vendute dell'intero panorama videoludico. E, nel pieno rispetto della sua visione, metterà quindi sul piatto una narrazione complessa e intrigante, con soluzioni di ...

Ad astra : un’odissea non solo nello spazio : Il film di James Gray è fantascienza d’autore che, senza rinunciare allo spettacolo, ci spinge lontani dalla nostra umanità, per farcela ritrovare. Leggi

Red Dead Redemption 2 : tra i requisiti 150GB di spazio e una GTX 1060 : Nell'ultimo anno si è parlato molto del porting su PC di Red Dead Redemption 2, ultimo straordinario videogioco open-world di Rockstar Games. Finalmente è arrivata di recente la conferma dell'uscita del videogioco anche per la piattaforma PC. Dovremo aspettare il 5 Novembre per alcuni store online selezionati (come Rockstar Games Launcher e Epic Games Store), e Dicembre per Steam. Il videogioco sarà inoltre un gioco lanciato su Google ...

La strada di casa 2 - salta la quinta puntata del 15 ottobre : spazio al calcio su Rai1 : Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la fiction La strada di casa 2 che vede protagonista Alessio Boni. La serie in queste settimane ha ottenuto un buon successo dal punto di vista degli ascolti e ormai stiamo per avvicinarci verso il gran finale di questa seconda stagione ricca di colpi di scena. La prossima settimana sarebbe dovuta andare in onda la quinta delle sei puntate previste della fiction ma possiamo anticipare che non sarà così, dato ...

spazio - InSight : nuova strategia per sbloccare la “talpa marziana” : I tecnici della missione InSight sono pronti ad un nuovo tentativo per sbloccare la cosiddetta “talpa marziana”, la sonda di temperatura autoaffondante che costituisce l’elemento principale dell’esperimento Hp3. Talpa che, invece di scavarsi la tana fino ai previsti 5 metri di profondità nella fine sabbia marziana, si è fermata già al primo turno di scavo, lo scorso 28 febbraio, penetrando solo per tre quarti della sua lunghezza, circa 35 ...

Inter-Juventus diventa una sfida tra astronauti : Nespoli e Guidoni - due fedi nello spazio : Mentre Luca Parmitano nello Spazio due giorni fa ha assistito per la prima volta a una partita di Rugby fuori dal pianeta, tifando per l’Italia che poi è stata sonoramente sconfitta dal Sudafrica, stasera altri due grandi astronauti italiani che al momento sono con i piedi… per terra, assisteranno al Derby d’Italia Inter-Juventus in programma alle 20:45 a San Siro. Parmitano, infatti, nel calcio tifa solo per il suo Catania ...

A Baranzate la posa della prima pietra dello spazio ''InOltre'' : Baranzate (Mi), 4 ott. (AdnKronos) - Nel comune di Baranzate, in provincia di Milano, ha avuto luogo la cerimonia della posa della prima pietra dello spazio “InOltre” (In quartiere Oltre i margini). Un luogo dedicato alla cultura, ai servizi delle persone e all’imprenditorialità sociale. Alla cerimo

spazio : la capsula Soyuz è rientrata sulla Terra - atterraggio in Kazakistan : All’indomani del passaggio di consegne che ha visto Luca Parmitano assumere il ruolo di comandante, 3 astronauti hanno lasciato la Stazione Spaziale: la Soyuz con a bordo l’ex comandante russo, Alexei Ovchinin, Nick Hague, e Hazzaa Ali Almansoori è atTerrata in Kazakistan. Ovchinin e Hague hanno trascorso 203 giorni in orbita, mentre Almansoori ha concluso la sua breve missione di 8 giorni, iniziata lo scorso 25 settembre. La ...

Il Brasile visto dallo spazio - ecco dove il Rio Negro ed il fiume Solimões si incontrano [FOTO] : La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra ad una ‘unione di acque’ in Brasile, dove il Rio Negro ed il fiume Solimões si incontrano per formare il Rio delle Amazzoni. Il Rio Negro, che nell’immagine appare di colore nero, è il più grande affluente del Rio delle Amazzoni ed il più grande fiume di acque nere al mondo. Scorre per 2.300 km a partire dalla Colombia, e deve il suo colore scuro ai residui di foglie e di ...