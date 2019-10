I giocatori restano immobili in campo in segno di protesta | ma gli avversari ne

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019)indinei confronti della società che non paga loro lo stipendio da circa sei mesi. Idel Veracruz, nella massima serie di calcio messicana, sono scesi incontro il Tigres e per diversi minuti si sono rifiutati di giocare. Glisono rimasti fermi per sessanta secondi. Poi, però, ne hanno approfittato e hanno realizzato due gol. “Peccato, sapevano che lasarebbe durata quattro minuti – ha dichiarato uno dei difensori del Veracruz – siamo tutti professionisti, lavoriamo nel calcio, ma avete visto cosa è successo”. Video Twitter AMFproMX L'articolo Iinindi, ma gline approfittano proviene da Il Fatto Quotidiano.

