Roberta Ragusa | parla l' ex compagno di cella di Antonio Logli

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 20 ottobre 2019) Marco Della Corte Un exdiha rilasciato dichiarazioni esclusive su, in carcere per l'omicidio diavvenuto nel 2012è attualmente in carcere per l'omicidio della moglie, scomparsa nel lontano 2012. Ad oggi, il corpo della donna non è stato ritrovato.sta scontando una pena pari a 20 anni di reclusione per le accuse di omicidio e distruzione di cadavere. Il programma Quarto Grado ha recentemente proposta un'intervista ad un uomo che in passato ha condiviso lacon. Questi è attualmente detenuto presso il carcere Le Sughere a Livorno. L'ex detenuto ha descritto dettagli inediti circa la personalità diè in carcere dopo essere stato dichiarato colpevole in tre gradi di giudizio. Gianluigi Nuzzi si chiede se sarà mai smacherato il cosiddetto "grande bluff" della ...

BeaPietrangeli : @MagaMagaoz @QuartoGrado Roberta in giardino con persone estranee alla famiglia, nn mi sembra nn fosse abituata a s… - BeaPietrangeli : @piermario40 @QuartoGrado Roberta in giardino con persone estranee alla famiglia, nn mi sembra nn fosse abituata a… - BeaPietrangeli : @baphenietzsche @QuartoGrado Roberta in giardino con persone estranee alla famiglia, nn mi sembra nn fosse abituata… -