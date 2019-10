MotoGp – Petrucci nono in Giappone | “vogliamo e dobbiamo fare di più”

MotoGp - GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci rischia il posto in Ducati. Confronto impietoso con Dovizioso - Miller potrebbe strappargli il sedile : Il Mondiale 2019 di Danilo Petrucci sta prendendo una piega decisamente insperata. Il Gran Premio del Giappone è stato solamente l’ultimo episodio di una sofferenza che sta continuando da molto, troppo tempo per l’umbro della Ducati e che potrebbe anche costagli una prematura rescissione di contratto col team di Borgo Panigale. Eppure tutto era iniziato davvero al meglio, con Petrucci in grado di tenere il passo del compagno Andrea ...

MotoGp - Petrucci mastica amaro : “la seconda fila era alla portata - credo che siamo fuori dalla lotta per il podio” : Non proprio una giornata positiva per il ternano, costretto ad accontentarsi dell’ottavo posto sulla griglia di partenza Giornata non proprio positiva per Danilo Petrucci in Giappone, il ternano chiude in ottava posizione le Qualifiche a Motegi, condizionando non poco la gara di domani. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati non si arrende, ma mastica amaro ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “la seconda fila si poteva fare, ma sono ...

MotoGp – Terminate le FP3 a Motegi : la pioggia condiziona il lavoro in pista - Petrucci il più veloce [TEMPI] : Il pilota della Ducati firma il miglior tempo nella terza sessione di libere, precedendo Marquez e Morbidelli Sotto una pioggia incessante che obbliga la Direzione Gara a ritardare l’inizio delle FP3 del Gp del Giappone di dieci minuti, Danilo Petrucci firma il miglior tempo, fermando il crono sull’1:54.710 e beffando Marc Marquez proprio all’ultimo respiro. Un decimo la differenza tra il ternano e il campione del mondo, ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci il migliore sul bagnato - Marquez 2° - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : Pioggia e tanta acqua in pista: sono state queste le condizioni nelle quali si è tenuta la sessione n.3 di prove libere del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, dunque, i piloti non hanno potuto migliorare i tempi siglati ieri sull’asciutto e per questa ragione la classifica combinata è rimasta in alterata. Un turno, però, utile per i centauri e i team per simulare le condizioni del ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Giappone 2019 : “Ho ritrovato il feeling con la moto - e domani con la pioggia…” : Dopo tanto tempo si vede un leggero sorriso sul visto di Danilo Petrucci, che chiude con l’ottavo tempo complessivo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della motoGP. Come mai questo ottimismo per il pilota della Ducati? Le spiegazioni sono due: un nuovo feeling con la sua GP19 e il fatto che domani il meteo potrebbe dargli una mano. “Finalmente ho ritrovato una buona confidenza con la mia moto ...

MotoGp – Petrucci rivede la luce a Motegi e sulla lotta per il terzo posto svela : “nessuno mi aveva detto di arrivarci - ma…” : Danilo Petrucci non perde le speranze: il ternano della Ducati rivede la luce in Giappone Ottavo posto oggi in pista nelle Fp2 del Gp del Giappone per Danilo Petrucci: il ternano della Ducati è apparso però sereno e soddisfatto nelle interviste post prove libere a Motegi. “Potevo fare un po’ meglio nell’ultimo time attack, ho fatto un paio di errori, ma penso di essere competitivo. Ci sono altri piloti al mio livello ma ...

MotoGp - la clamorosa ammissione di Pernat : “in Ducati non escludo la sostituzione di Petrucci…” : Secondo il manager ligure, il team di Borgo Panigale potrebbe nuovamente retrocedere in Pramac Petrucci nel 2020 sostituendolo con Jack Miller Il rinnovo di Danilo Petrucci è stato già firmato, il ternano correrà con la Ducati ufficiale anche nella prossima stagione, ma secondo Carlo Pernat non è tutto così definito. Alessandro La Rocca/LaPresse Le prestazioni fornite nelle ultime gare dal ternano non sono state affatto positive, dunque ...

MotoGp - Petrucci duro con se stesso : “sulla graticola mi ci metto da solo - ho commesso errori madornali” : Il pilota della Ducati ha parlato alla vigilia del week-end di Motegi, ammettendo di essere il primo a mettersi in discussione per i risultati finora ottenuti Danilo Petrucci non è il tipo che ama nascondersi dietro un dito, quando commette degli errori è il primo a prendersi le proprie responsabilità, senza aspettare che siano gli altri a puntargli il dito contro. AFP/LaPresse Le ultime gare non sono state di certo esaltanti, il ternano ...

MotoGp - Miller tra i candidati per l’approdo nella Ducati ufficiale : le parole di Tardozzi spaventano Petrucci : Parlando di quelli che potrebbero essere i piloti della Ducati nel 2021, Tardozzi ha sottolineato come Miller sia nella lista dei candidati La stagione della Ducati non è stata certamente all’altezza delle aspettative di inizio anno, i risultati raccolti da Dovizioso e Petrucci non hanno convinto appieno il team di Borgo Panigale, trovatosi nuovamente ad assistere al trionfo di Marc Marquez. LaPresse Per il 2020 la situazione è già ...

MotoGp – Ducati - Petrucci motivato : “Motegi meglio di Buriram - voglio il podio nel Motomondiale” : Danilo Petrucci motivato in vista del Gp del Giappone: il pilota Ducati vuole concludere la stagione sul podio del Motomondiale Nonostante il Gp della Thailandia abbia dato il titolo a Marc Marquez, che ormai da tempo era solo questione di pura matematica, in casa Ducati la stagione non può dirsi conclusa. Il titolo costruttori è ancora in palio e i rispettivi piloti vogliono entrambi finire sul podio, nelle due posizioni rimaste. Lo ...

MotoGp – Petrucci fra elogi e obiettivi : “Marquez imbattibile - Dovizioso ha fatto tanto per me. Campionato? Voglio il podio” : Danilo Petrucci, ospite al Festival dello Sport di Trento, elogia Marquez e Dovizioso, definendo il podio nel Motomondiale come l’obiettivo per il finale di stagione La prima giornata del Festival dello Sport di Trento si veste di rosso, quantomeno per quanto riguarda i motori. Sul palco presenti i due piloti Ducati, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, a meno di una settimana dal successo di Marc Marquez, confermatosi ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Ho faticato all’inizio ma poi sono venuto fuori alla distanza” : Un nono posto non è certo una grande conquista per Danilo Petrucci. Il pilota umbro è l’emblema delle difficoltà della Ducati in difficoltà nel 15° round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato di Buriram (Thailandia). Una prestazione chiaramente influenzata da una GP19 non in grado di essere prestazionale in percorrenza, come anche il mancato podio di Andrea Dovizioso conferma. Di seguito le dichiarazioni di Petrucci ai microfoni di ...

MotoGp - Petrucci mastica amaro : “ci manca ancora qualcosa per tornare a lottare per la top-5” : Il ternano ha commentato con un filo di amarezza il nono posto ottenuto nel Gran Premio della Thailandia Danilo Petrucci ha chiuso al nono posto il Gran Premio della Thailandia, nonostante partisse dalla seconda fila sulla griglia di partenza. Il pilota umbro ha iniziato fin da subito a girare con gli stessi tempi del gruppo in lotta per la sesta posizione, ma non è riuscito a recuperare il gap da Rossi, che lo precedeva, ed ha tagliato il ...