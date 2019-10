Corte d’Appello | condanna Binda fu per “colpa d’autore”

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 20 ottobre 2019) "Un vero e proprio deserto probatorio via via fattosi vertigine". Suonano impietose le parole con cui i giudici dellad'Assise d'Appello di Milano hanno 'cancellato' l'ergastolo pronunciato in primo grado dai giudici di Varese nei confronti di Stefanoper l'omicidio di Lidia Macchi. Addirittura, i giudici del secondo grado ritengono che, a fronte di "incolmabili lacune probatorie", i colleghi del primo sia siano appoggiati a una sorta di 'colpa d'autore',ndolo per i suoi problemi legati alla tossicodipendenza e per il peculiare profilo psicologico. "Se non vera e propria 'colpa d'autore' (il soggetto viene punito non per quello che ha fatto, ma per il suo modo di essere, ndr), e' testuale un'attenzione 'in negativo' tutta rivolta alla psiche dell'uomo, alla sua mentalita', persino alla sua cultura e intelligenza, alla sua condizione sociale e di tossicodipendenza ...

