Conte | “M5s gridava ‘onestà’ | il piano anti-evasione va avanti Chi non ci sta è fuori

(Di domenica 20 ottobre 2019) “Ilresta e dobbiamo lavorare tutti insieme per portarlo a compimento. Il M5s‘onestà, onestà’, io ho accettato di fare politica perché loro si fidavano di me e io mi fidavo di loro”. Sono le parole, critiche, che il presidente del Consiglio, Giuseppe, ha pronunciato da Perugia in riferimento alle dichiarazioni di Luigi Di Maio (e di Matteo Renzi), secondo cui ilandrebbe a criminalizzare i commerci. L'articolo: “M5s‘onestà’, ilva av. Chi non ci sta èdal governo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

