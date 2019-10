Juve | Andrea Agnelli vorrebbe un ‘CR7 giovane’ | Mbappé sarebbe in cima alla lista

Andrea Barzagli torna alla Juve ntus : sarà collaboratore tecnico della prima squadra : Andrea Barzagli torna alla Juventus . Dopo l'addio al calcio giocato nel mese di maggio, l'ex difensore è rientrato nel club bianconero ma in una veste del tutto nuova. Infatti farà parte dello staff tecnico dell'allenatore Maurizio Sarri. E così, a pochi mesi d alla sua ultima partita, Barzagli si accinge a ricoprire un ruolo del tutto inedito per lui nella società torinese. Da domani, 26 settembre, sarà presente all'allenamento della squadra , ...

Juventus - la deposizione di Andrea Agnelli : 'Ci ricattavano' : La scorsa settimana, in seguito all'inchiesta "Last banner" 12 capi ultrà della Juventus sono stati arrestati. È stato lo stesso club bianconero a presentare denuncia visto che era oggetto di ricatto da parte di alcuni membri dei gruppi organizzati per avere biglietti gratis. La Juventus ha presentato denuncia nel giugno 2018 come ha spiegato il presidente Andrea Agnelli nella sua deposizione del 14 febbraio 2019. Il numero 1 juventino, davanti ...