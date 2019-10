Finge di essere morto | la moglie si suicida insieme ai figli piccoli ma lui aveva fatto

Verona - si butta a terra e Finge di essere stato investito sulle strisce pedonali : la truffa smascherata dalle telecamere : Attraversa le strisce pedonali, passa accanto a un’auto, finge di venire investito e si accascia a terra. È successo a Verona, in via Torbido, dove la polizia locale è intervenuta per capire cosa fosse successo. Ma la truffa del 24enne è stata smascherata poco dopo: le telecamere, posizionate sopra l’incrocio, lo hanno incastrato. L'articolo Verona, si butta a terra e finge di essere stato investito sulle strisce pedonali: la truffa ...

Messina : beccato da carabinieri alla guida senza patente - ventenne Finge di essere il gemello (2) : (AdnKronos) - Al momento dei controlli, Antonio, che aveva detto ai carabinieri di essere Alberto, il fratello con la patente, ha giustificato ai carabinieri il tatuaggio col nome 'Antonio' dicendo che era quello del fratello a cui era molto legato. Peccato che quando l'indomani il vero Alberto si è

Messina : beccato da carabinieri alla guida senza patente - ventenne Finge di essere il gemello : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - I carabinieri lo hanno 'beccato' alla guida dell'auto senza patente e lui, un giovane messinese di 20 anni, per evitare la multa, ha finto di essere suo fratello gemello, che invece la patente l'ha conseguita, e dichiarato ai militari di aver dimenticato il documento a

Marocchino Finge di essere stato investito ma viene smascherato dalle telecamere : Andrea Pegoraro dalle immagini sembrava che un auto avesse urtato il pedone ma poi si vede che il ragazzo batte le mani sui vetri laterali e si getta a terra, simulando l'incidente. È successo a Verona Si è buttato a terra sulle strisce pedonali e ha finto di essere stato ferito. Poi si è fatto portare in ospedale. Aveva simulato un incidente. Protagonista di questa vicenda un ragazzo di 24 anni di origini marocchine senza fissa ...

Finge di essere investito : le telecamere smascherano la truffa : Un 24enne di origini marocchine ha fatto finta di essere investito sulle strisce pedonali, facendosi anche portare in...

Beautiful - trame Usa : Thomas Finge di essere cambiato per dividere i Forrester dalle Logan : Torna l'appuntamento con le notizie di Beautiful, la soap opera americana che ha superato le 8000 puntate di messa in onda. Le trame Usa trasmesse a settembre sull'emittente Cbs, si soffermano ancora una volta su Thomas Forrester, l'antagonista principale delle vicende ambientate a Beverly Hills. Il padre di Douglas, infatti, dichiarerà guerra a Brooke e Hope Logan, ree di averlo allontanato da suo figlio. Beautiful: guerra tra Brooke e ...

Pavia - 47enne romeno Fingeva di essere il cugino morto : arrestato : Lavinia Greci L'uomo di 47 anni aveva usato l'espediente del parente defunto per evitare il carcere. Deve rispondere di reato di possesso e fabbricazione di documenti e identificazione falsi Una messinscena che, potenzialmente, poteva cambiare l'esito della sua vita. E di fatto, per qualche anno, è stato così. Perché per molto tempo ha cambiato identità, scegliendo quella di un parente defunto. Così, per anni, ha sostituito il suo ...

Vicenza - Finge di essere stata molestata per saltare l’esame di matematica - 21enne smascherata : La ragazza di 21 anni, che frequenta la quarta superiore serale, doveva sottoporsi all’esame di riparazione in matematica ma al momento del test si è presentata in lacrime e sotto choc dicendo di essere stata appena molestata in strada. Le indagini della polizia hanno rivelato che non era accaduto assolutamente nulla.Continua a leggere

Pavia : Finge di essere stato rapinato - denunciato : Milano, 4 set. (AdnKronos) - Si inventa di essere stato rapinato fuori da una Banca e sporge subito denuncia. E' successo a Vigevano, in provincia di Pavia dove i carabinieri hanno deferito in stato di libertà per il reato di calunnia e procurato allarme presso le Autorità, un 54enne senza fissa dim

Irene Cioni confessa : Io e Ludovica Frasca Fingevamo di essere amiche : Tra le Veline scelta da Antonio Ricci per il bancone di Striscia la notizia nascono, spesso, amicizie forti. Non è stato il caso di Irene Cioni e Ludovica Frasca, protagoniste del tg satirico di Canale 5 dal 2013 al 2017, periodo in cui le due hanno solo finto di andare d’accordo.\\ A rivelare i retroscena di quell’amicizia fittizia è stata Irene Cioni – la velina bionda – che, intervistata dal settimanale DiPiù in occasione della ...

Striscia la Notizia - Irene Cioni svela il dietro le telecamere : "Io e Ludovica Fingevamo di essere amiche" : "Ora posso dirlo chiaro: non siamo mai state amiche io e lei". A spifferare cosa si cela dietro le telecamere di Striscia La Notizia è Irene Cioni in una recente intervista concessa a Di Più. La velina bionda ha confessato di non essere mai stata amica della collega Ludovica Frasca. "Lo dico con dis

Irene Cioni - ex velina di Striscia la notizia : “Con Ludovica Frasca Fingevamo di essere amiche” : Irene Cioni, ex velina di Striscia la notizia, confessa che il rapporto con la collega di bancone Ludovica Frasca non sarebbe mai stato idilliaco come entrambe, al contrario, hanno voluto far credere. Veline del tg satirico di Antonio Ricci dal 2013 al 2017, Irene e Ludovica hanno condiviso quegli anni di lavoro ma, terminata la parentesi in tv, hanno smesso di vedersi. \\È la velina bionda a confidarlo oggi nel corso di un’intervista rilasciata ...

Veline - Irene Cioni : “Ludovica Frasca? Fingevamo di essere amiche” : Ex Veline Striscia la notizia: Irene Cioni e Ludovica Frasca non sono mai state amiche Non tutte le ex Veline di Striscia la notizia diventano amiche per la pelle come Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. È il caso di Irene Cioni e Ludovica Frasca che, nonostante le apparenze, non hanno mai stretto un vero rapporto […] L'articolo Veline, Irene Cioni: “Ludovica Frasca? Fingevamo di essere amiche” proviene da Gossip e Tv.

Poliziotto Finge di essere suo fratello gemello e va a letto con la cognata : Un giovane Poliziotto di Miltford nel Connecticut ha finto di essere il fratello gemello e si è presentato a casa sua con l’intenzione di avere una storia con la cognata. L’uomo, che si chiama Jared Rohring e ha 25 anni, è riuscito nel suo intento. La moglie del fratello in un primo momento ha creduto che quell’uomo fosse suo marito ed è stata consenziente alle intenzioni bellicose dell’uomo. Poi si è accorta di un particolare, l’uomo ...