Dovremmo abolire la boxe?

Fonte : wired

(Di sabato 19 ottobre 2019) (foto: Getty Images) È successo di nuovo. Il pugile americano 27enne Patrick Day, peso mediomassimo, è morto il 17 ottobre dopo aver trascorso alcuni giorni in fin di vita, steso al decimo round dal suo avversario Charles Conwell. Non è il primo ad aver perso la vita quest’anno a causa della: a luglio Maxim Dadashev e a settembre Boris Stanchov sono morti dopo un Ko sul ring. Conwell, l’avversario di Patrick Day, ha pubblicato una lettera in cui dice tra le altre cose “Non volevo ti succedesse questo, volevo solo vincere”. Ma qui è il problema. È vero che molti sport sono pericolosi: sport come l’equitazione o il deltaplano raggiungono facilmente tassi di mortalità più alti del pugilato, che in Usa si assestava, negli anni Novanta, su circa 1,3 morti ogni 10mila pugili. È anche vero che la mortalità del pugilato è sistematicamente diminuita negli ultimi decenni, e che il Ko è ...

