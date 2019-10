Una speranza di Paolo Chillè | parte per la California per curarsi dal tumore | “Voglio

"Non torno nel Pd - ma creiamo insieme Una grande forza nuova" - dice Speranza : "Io non torno nel Pd perché penso serva una grande forza nuova, penso che il Pd non basti. Vorrei lavorare con Zingaretti e con tanti militanti del Pd per offrire una nuova alternativa", ovvero "una nuova forza democratica, progressista e di sinistra". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la registrazione della puntata di Otto e mezzo che andrà in onda questa sera. Quanto all'accordo di Governo con i Cinquestelle, ...

Caso Regeni - scarcerato dopo 2 anni uno dei legali della famiglia : Una speranza per la verità mentre in Egitto aumenta la repressione : scarcerato uno dei legali della famiglia di Giulio Regeni: una speranza nella strada verso una soluzione del Caso, nel marasma repressivo messo in atto dal regime egiziano. Ibrahim Metwaly Hegazy, avvocato egiziano e attivista per i diritti umani, membro fondante dell’Ecrf, la Commissione egiziana per i diritti e la libertà, era stato fermato nel settembre 2017 all’aeroporto internazionale del Cairo mentre si stava imbarcando su un volo con ...

Il Giro di Lombardia è un addio e Una speranza : Come quando Antonio Negrini aveva deciso che quel giorno non sarebbe neppure partito e l'ultima sua corsa della sua carriera l'aveva già disputata, ché non aveva senso continuare a fare la vitaccia da atleta per non raccogliere nulla e senza neppure la certezza di un contratto per l'anno successivo

Una speranza per Tafida Raqeeb : la bimba di 5 anni potrà essere curata all’ospedale Gaslini di Genova : Tafida Raqeeb, la bimba di 5 anni ricoverata in gravissime condizioni al Royal London Hospital di Londra a seguito di un trauma cerebrale, potrà essere presa in carico dall’ospedale Gaslini di Genova: lo ha deciso l’Alta Corte britannica dopo che i genitori vi si erano rivolti, contro la decisione dei medici di “staccare la spina” alla piccola. Il caso ricorda quello di altri due bimbi, Charlie Gard e Alfie Evans, al ...

Eni : inaugurata la Bioraffineria di Gela - 'Si accende Una fiammella di speranza'/Adnkronos (2) : (Caltanissetta) - Non nasconde la sua soddisfazione Ignazio Arces, Chief Executive Officer della Raffineria di Gela Spa gelese doc: "Abbiamo già il primo serbatoio di biodiesel, sono molto contento, per me è un motivo di orgoglio particolare". Per Arces la Bioraffineri è importante perché dà la poss

Clima - Giorgia a Skyline : “Greta Thunberg è Una speranza. Specchio di Una generazione che si sta formando” : “Greta Thunberg è veramente una speranza. Trovo meraviglioso che ci sia”. Lo ha detto in un’intervista a Skyline, il nuovo approfondimento di Sky Tg24 in onda alle 23, la cantautrice Giorgia, parlando della giovane attivista svedese. “Secondo me – ha proseguito – è lo Specchio di una generazione che si è formata e si sta formando, perché l’unico modo per cambiare le cose è crescere delle persone con delle idee diverse, cambiare il tipo di ...

Noi - vagabondi in cerca di Una speranza. Ultimi racconti (magistrali) di Johnson - : Gian Paolo Serino Cinque storie postume per sigillare per sempre una carriera straordinaria U n minimalista hardcore capace di sintetizzare in una frase ciò che gli altri scrittori non sono capaci di scrivere nemmeno in un capitolo: è Denis Johnson che arriva da oggi nelle librerie con La generosità della sirena (traduzione di Silvia Pareschi, Einaudi, pp. 168, euro 18). Cinque racconti che sono il testamento umano e letterario di ...

Dall’Europa Una nuova speranza per i naufraghi del Mediterraneo? : Nel giugno 2018, la nave di ricerca e salvataggio Aquarius, gestita dalle organizzazioni umanitarie SOS Mediterranée e Medici senza frontiere, ha salvato circa 630 vite, uomini e bambini dall’annegamento nel Mar Mediterraneo: fuggivano quasi tutti da torture e abusi nei centri di detenzione in Libia. Nonostante la disperata condizione di queste persone coraggiose ma traumatizzate, l’allora ministro degli Interni, ...

Animali : Una speranza per salvare il rinoceronte bianco del Nord - creati 2 embrioni : Si fa sempre più concreta la speranza di salvare dall’estinzione il rinoceronte bianco settentrionale. Un consorzio internazionale di scienziati, tra cui l’italiano Cesare Galli, utilizzando gli ovociti raccolti dalle due femmine rimaste e lo sperma congelato di maschi deceduti, ha creato con successo due embrioni di rinoceronte bianco settentrionale. Gli embrioni sono ora conservati in azoto liquido, pronti per essere trasferiti in ...

Tragedia sull’Ortles - giovane precipita per 500 metri : nessUna speranza di trovarlo vivo - ricerche sospese causa maltempo : È finita in Tragedia la scalata dell’Ortles per due giovani rocciatori tedeschi. Uno dei due è precipitato per oltre 500 metri. A causa delle condizioni avverse, le ricerche sono state sospese nel pomeriggio e riprenderanno solo domani. Nonostante l’ondata di maltempo, che ha portato neve fino a 2.400 metri, fosse stata annunciata da tempo, i due alpinisti hanno comunque deciso di affrontare la scalata della vetta più alta ...

Til - Una speranza per Andrea e per chi come lui lotta ogni giorno : Til è l’acronimo di Tumor infiltrating lymphocyte, in italiano “linfociti infiltranti il tumore”. Si tratta di una terapia sperimentale di cui si sta parlando tanto in questi giorni dopo l’appello di Andrea, 26 anni di Luino (Va), affetto da un melanoma di IV stadio metastatico. “Oggi ho cominciato la mia prima sessione di chemioterapia. L’oncologo parla di riduzione ma non di cura per una guarigione completa” ...

Andrea Stramaccioni - odissea in Iran. Una speranza per il mister : voci sul rinnovo del visto : Potrebbe essere pronto all’inizio della prossima settimana, che in Iran coincide con le giornate di sabato e domenica, il rinnovo del visto turistico di Andrea Stramaccioni, l’attuale allenatore dell’Esteghlal, una delle principali squadre di Teheran, a cui la scorsa settimana è stato impedito di to

Matrimonio a Prima Vista 4 : Una speranza c’è : Matrimonio a Prima Vista 4 - Luca e Cecilia I primi due episodi della quarta edizione di Matrimonio a Prima Vista sono serviti a presentare al pubblico di Real Time le tre coppie di novelli sposi, decise a trovare il grande amore in modo insolito: ognuno di loro ha conosciuto la propria “anima gemella”, almeno sulla carta, direttamente all’altare, sotto lo sguardo poco convinto dei parenti e quello divertito degli amici. Ma, ...

Rep – Icardi e James Rodriguez - c’ è ancora Una piccola speranza : Secondo La Repubblica è ancora aperto un piccolo spiraglio per Icardi e James Rodriguez L’edizione odierna de La Repubblica riporta che un altro colpo in entrata per il Napoli potrebbe arrivare. È vero, è molto complicato, ma un piccolissimo spiraglio per James Rodriguez e Mauro Icardi è ancora aperto. Considerata l’importanza dei nomi, è molto difficile che qualcosa possa muoversi all’ultimo minuto. Se il Real, però, ...