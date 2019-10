Oroscopo Ada Alberti | previsioni 19 20 ottobre a Pomeriggio 5

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 18 ottobre 2019)5:del weekend di Ada, 19 e 202019 Il venerdì si è chiuso con l’del weekend di Ada5. Come di consueto Barbara d’Urso ha chiuso la settimana nel suo programma quotidiano con lezodiacali della nota astrologa. Adaha dato i voti ai dodici segni dello zodiaco in base alla fortuna riscontrata in campo affettivo e professionale. L’astrologa di Canale5 con l’del 19 e 202019 ha dato una serie di consigli e suggerimenti ai telespettatori diCinque, illustrando quando agire e in quale giorno del fine settimana essere più prudenti. Lunedì prossimo Adatornerà protagonista su Canale5 con l’settimanale svelato a Mattino 5.Ada5: lezodiacali del weekend L’del weekend di Ada ...

infoitcultura : Mattino Cinque, l’oroscopo e le previsioni della settimana di Ada Alberti | Video Mediaset - infoitcultura : L'oroscopo di Ada Alberti a Mattino Cinque lunedì 14 ottobre - Notiziedi_it : Mattino Cinque, l’oroscopo e le previsioni della settimana di Ada Alberti | Video Mediaset -