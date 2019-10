Incidente sulla A25 | camionista travolge e uccide | collega fermo per un guasto

Incidente sulla Scicli Modica : un ferito : Incidente stradale sulla Sp 38, la Scicli Modica. Lo scontro è avvenuto tra un camion e un furgone Porter. ferito un Modicano

Incidente bus Roma - 301 si schianta su un albero sulla via Cassia : 29 feriti Passeggeri : «Autista era al telefono» : Sul posto inviate 12 ambulanze. Dalle testimonianze l’autobus è uscito fuori strada ed è finito contro un albero. Oltre dieci i feriti in codice giallo e 8 in codice rosso

Roma - bus contro un albero : dieci persone in ospedale. Accertamenti sulla dinamica dell’Incidente : Sono dieci i feriti trasportati in vari ospedali dal 118 per l’incidente avvenuto stamattina su via Cassia a Roma, dove un autobus di linea è finito contro un albero. Dei feriti, cinque sono in codice rosso e gli altri in codice giallo. I più gravi sono i passeggeri che si trovavano nella parte anteriore del bus ma – a quanto riferito dal 118 – non sarebbero in pericolo di vita. Alcuni sono stati estratti dai vigili del fuoco ...

Incidente sulla Modica Pozzallo : tre feriti : Tre i feriti. E’ il bilancio di un Incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla SS 194, la Modica Pozzallo. Lo scontro è avvenuto tra due auto.

Devastante Incidente sulla provinciale : morta una donna di 47 anni : Un Devastante incidente ha versato sangue, ancora una volta, sulle strade della Sicilia. L’ultima vittima si registra nel Ragusano: in un violento scontro tra due auto, una Land Rover e una Fiat Punto, sulla strada provinciale Chiaramonte Gulfi-Maltempo ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre, una donna di quarantasette anni. Si chiamava Irene Frasca ed era residente a Giarratana. La donna, morta sul colpo, si trovava a bordo di una ...

Ragusa - Incidente sulla Chiaramonte Gulfi-Maltempo : morta 47enne - ferita un’altra donna : Ancora sangue sulle strade della Sicilia. In uno scontro tra due auto sulla strada provinciale Chiaramonte Gulfi-Maltempo (Ragusa) ha perso la vita una donna di quarantasette anni. Si chiamava Irene Frasca ed era residente a Giarratana. ferita un’altra donna che viaggiava sulla Punto insieme alla vittima.Continua a leggere

Incidente sulla Paternò-Catania : morti Lucrezia Diolosà Farinato - Salvatore Moschitta - Manuel Patronio ed Erika Germanà : Alba di morte a Catania. Un’auto è finita contro il guard rail al rientro dopo la discoteca e 4 ragazzi

Quattro giovani sono morti in un Incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 121 - Paternò-Catania : Quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su una Seat Leon, guidata da un 40enne rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamenti, si è schiantata contro il guard rail della rampa.Sul posto per estrarre i corpi sono intervenuti i vigili del fuoco.

Incidente Paternò - auto si schianta contro spartitraffico sulla Statale 121 : 4 giovani morti : Incidente mortale oggi sulla Statale 121 che collega Paternò a Catania all'altezza di Piano Tavola: un'auto con a bordo quattro giovanissimi è andata a schiantarsi contro uno spartitraffico della rampa dello svincolo per la zona industriale in maniera autonoma. Sono tutti morti sul colpo. Sul posto forze dell'ordine e personale Anas.Continua a leggere

Incidente di Pioltello - indagato l’ex direttore di Agenzia per la sicurezza ferroviaria : “Non ci fu alcun controllo sulla tratta” : L’indagine della procura di Milano sull’Incidente ferroviario di Pioltello, in cui il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone, colpisce l’allora direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, Amedeo Gargiulo. L’accusa nei suoi confronti è di disastro ferroviario colposo e sotto inchiesta risulta anche il suo vice di allora, nonché caposettore. Per i magistrati milanesi, stando a quanto riporta ...

Incidente - auto si ribalta sulla Vittoria Gela : Incidente stradale oggi pomeriggio sulla SS 115, la Vittoria Gela. Un’auto, una utilitaria, si è ribaltata sulla strada forse a causa della pioggia

Olbia - Incidente sulla nave cargo Grimaldi : un morto e un ferito : Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito a causa di incidente avvenuto sulla nave cargo "Malta" della Grimaldi, partita da Cagliari e diretta a Porto Torres. La vittima è un marinaio di 24 anni, di nazionalità bulgara, così come il ferito. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 10.30, quando il comandante della nave ha chiesto l'intervento della Guardia costiera, comunicando che a bordo era avvenuto un incidente con ...

Incidente tragico sulla SS 107 a Rende : perdono la vita quattro ragazzi : tragico Incidente tra due veicoli, poco dopo la mezzanotte, sulla Strada Statale 107, nel calabrese: a perdere la vita sono stati quattro ragazzi che viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo, gravemente ferita anche la giovane coppia che transitava sulla Citroen C3. Il tremendo schianto e i soccorsi I fatti si sono verificati nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre a Rende, in provincia di Cosenza, e più precisamente in prossimità degli ...

Incidente sulla statale 107 - quattro ragazzi morti tra le lamiere e altri due gravi : tutti giovanissimi tra 18 e 19 anni : Un terribile Incidente stradale avvenuto venticinque minuti dopo la mezzanotte ha provocato la morte di quattro ragazzi. altri due giovani risultano gravemente feriti nello schianto di stanotte sulla...