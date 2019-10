Catalogna | le ragioni e le colpe di un conflitto senza via d’uscita

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Cosa ci dobbiamo aspettare indopo le condanne dei leader indipendentisti decise dalla Corte suprema? Quale sarà l’impatto della sentenza sulla politica spagnola e sulle elezioni nazionali del 10 novembre? Chi sono i leader catalani che continuano a sfidare la Spagna? A Madrid c’ è un governo in grado di tenere sotto controllo il? Ma soprattutto, esiste una soluzione alla questione catalana?

