Accordo tra Hughes e Telespazio per fornire reti a banda larga satellitare per la

Accordo tra Erdogan e Pence : la Turchia sospende l’offensiva in Siria per 120 ore : L’incontro ad Ankara tra il leader turco e il vice presidente americano è durato un’ora e quaranta minuti. Il ministro degli Esteri turco: « L'Accordo costituisce una pausa delle operazioni militari. Il tweet di Trump: «Milioni di vite saranno salvate, grazie Erdogan»

Accordo tra Unione Europea e Regno Unito sulla Brexit : Raggiunto un nuovo Accordo tra l'Unione Europea e il governo del Regno Unito per la Brexit. "Abbiamo concordato una base equa"

Brexit - la frontiera tra Ulster e Irlanda (che resta in Ue) “si sposta” in mare e nuovo regime per l’Iva : ecco cosa prevede il nuovo Accordo : L’accordo è raggiunto. Il Consiglio europeo l’ha approvato nel pomeriggio, sabato toccherà al Parlamento britannico. cosa prevede l’intesa sull’uscita del Regno Unito dall’Ue annunciata questa mattina da Boris Johnson e Jean-Claude Juncker che entrerà in vigore al termine del periodo di transizione che terminerà nel dicembre 2020? Due le novità principali: la frontiera tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica ...

Brexit - trovato l'Accordo : quando entra in vigore e cosa cambia (anche per noi) : La Brexit si fa. Il premier britannico Boris Johnson e Jean-Claude Juncker, in qualità di portavoce Ue, hanno annunciato che le parti hanno raggiunto un accordo «equo ed equilibrato» per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. A questo punto, il passaggio successivo, gli ha fatto eco Johnson, è il voto del Parlamento di Londra per la ratifica, in programma per sabato prossimo. Finora l'assemblea ha ...

Brexit - trovato Accordo tra Gran Bretagna e Ue. Johnson : “Abolito il backstop”. Ma gli unionisti di Belfast smentiscono loro sostegno : Lo ha annunciato il primo ministro britannico, Boris Johnson, poi anche il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker: “Si è arrivati a un accordo sulla Brexit” tra Regno Unito e Unione europea. “Abbiamo un Grande nuovo accordo”, ha annunciato su Twitter il premier, sottolineando che questo permette di “riprendere il controllo” della sovranità del Paese. “Dove c’è la volontà, ...

Brexit - trovato Accordo tra Gran Bretagna e Ue. Johnson : “Riprendiamo il controllo”. Juncker : “C’era volontà di trovare soluzione equa” : Lo ha annunciato il primo ministro britannico, Boris Johnson, poi anche il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker: “Si è arrivati a un accordo sulla Brexit” tra Regno Unito e Unione europea. “Abbiamo un Grande nuovo accordo”, ha annunciato su Twitter il premier, sottolineando che questo permette di “riprendere il controllo” della sovranità del Paese. “Dove c’è la volontà, ...

Gm - primo Accordo con i sindacati per nuovo contratto e stop allo sciopero : Il sindacato, che aveva paralizzato una trentina di stabilimenti dell’azienda con l’agitazione, aveva chiesto aumenti di paga, migliori benefit, garanzie per i posti di lavoro, difesa di fabbriche a rischio di chiusura e limiti all’utilizzo di lavoratori precari

Banche - arriva l'Accordo tra Cassa centrale e Iccrea sulle quote : Cassa centrale Banca e Iccrea Banca hanno raggiunto un accordo per il trasferimento della partecipazione detenuta dal Gruppo Cassa centrale

Il Consiglio dell’Unione Europea non ha raggiunto un Accordo per avviare le trattative di ingresso nell’Unione di Albania e Macedonia del Nord - di nuovo : Il Consiglio dell’Unione Europea non è riuscito a mettersi d’accordo sull’iniziare o meno le trattative per un possibile ingresso nell’Unione dell’Albania e della Macedonia del Nord, per la terza volta in sedici mesi. Il paese che si è opposto maggiormente ad

Calciomercato Juventus - Mandzukic-United a gennaio : mancherebbe solo l’Accordo tra i club : E’ sempre la questione Mario Mandzukic a tenere banco nel Calciomercato della Juventus. Il vice campione del mondo, perno della squadra di Allegri, con Maurizio Sarri non trova spazio ed è sempre più vicino alla cessione. Con zero minuti giocati in partite ufficiali e il mancato inserimento nella lista Champions, il segnale è chiaro: la Juve non ha più bisogno di lui. L’attaccante, dopo aver rifiutato il trasferimento in Qatar, non avrà problemi ...

Zingaretti ai 5Stelle : "Trasformiamo l'Accordo in alleanza" : Le prime settimane di governo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico sono passate sono state caratterizzate da un clima di pacatezza e pubblico rispetto come non si vedeva da quasi due anni. E il primo bilancio di questo accordo M5S-PD, a detta dei rispettivi leader, è più che positivo.Oggi Luigi Di Maio, intervistato da Repubblica, si era detto soddisfatto del modo in cui si stanno sviluppando i rapporti col PD - "Con il Pd ci ...