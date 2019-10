Obsolescenza programmata | fa male all’economia e all’ambiente

L’Obsolescenza programmata ha enormi costi ambientali. E per me è un vero e proprio crimine : Mi sono già occupato in passato delL’obsolescenza programmata, definendola anche “un crimine contro l’ambiente”, perché essa accelera terribilmente la produzione di rifiuti. Anche se, ad onor del vero, non è solo L’obsolescenza programmata un crimine, ma anche il fatto che spesso convenga – dal punto di vista strettamente economico – cambiare un prodotto piuttosto che farlo riparare. Così come, mi viene da aggiungere molto ...