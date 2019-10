Morta la donna strangolata dal marito ad Adria Era ricoverata in ospedale

Rovigo - Morta la giovane donna aggredita dal marito : era in coma da nove giorni : A nove giorni dall’aggressione è morta nel primo pomeriggio la donna aggredita dal marito l’8 ottobre scorso durante una lite ad Adria (Rovigo). Giulia Lazzari, 23 anni, era ricoverata nel reparto di Terapia intensiva all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, in coma farmacologico. Roberto Lo Coco, 28 anni, è in carcere in custodia cautelare da sabato scorso. I due hanno una figlia di quattro anni. Il movente dell’aggressione ...

Devastante incidente sulla provinciale : Morta una donna di 47 anni : Un Devastante incidente ha versato sangue, ancora una volta, sulle strade della Sicilia. L’ultima vittima si registra nel Ragusano: in un violento scontro tra due auto, una Land Rover e una Fiat Punto, sulla strada provinciale Chiaramonte Gulfi-Maltempo ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre, una donna di quarantasette anni. Si chiamava Irene Frasca ed era residente a Giarratana. La donna, morta sul colpo, si trovava a bordo di una ...

Ragusa - incidente sulla Chiaramonte Gulfi-Maltempo : Morta 47enne - ferita un’altra donna : Ancora sangue sulle strade della Sicilia. In uno scontro tra due auto sulla strada provinciale Chiaramonte Gulfi-Maltempo (Ragusa) ha perso la vita una donna di quarantasette anni. Si chiamava Irene Frasca ed era residente a Giarratana. ferita un’altra donna che viaggiava sulla Punto insieme alla vittima.Continua a leggere

Morta Sara Danius - prima donna alla guida dell’Accademia Noblel - travolta dallo scandalo Mee Too : La prima donna alla guida dell'Accademia Reale Svedese Stoccolma che assegna il premio Nobel per la Letteratura, Sara Danius, è Morta all'età di 57 anni. Sarebbe stata da tempo malata di un tumore al cervello. La filologa svedese aveva lasciato lo scorso anno l'Accademia, che era stata travolta dagli scandali collegati al movimento Me Too.Continua a leggere

Roma. Donna Morta investita da un treno : Cronaca di Roma. E’ successo questa mattina intorno alle 8 vicino alla stazione Parco Leonardo a Fiumicino. Una Donna è morta dopo essere stata investita da un treno alla stazione di Parco Leonardo, a Fiumicino. E’ accaduto stamattina intorno alle 8. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Sulla vicenda indaga la Polfer. L'articolo Roma. Donna morta investita da un treno proviene da RomaDailyNews.

Montagna : Vicenza - donna precipita del Sisilla - Morta : Vicenza, 9 ott. (AdnKronos) - Poco prima di mezzogiorno la Centrale del 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno per una persona precipitata dalla Sisilla. Una squadra si è portata alla base della parete, dove il medico dell'ambulanza sopraggiunta nel frattempo ha potuto

Montagna : Vicenza - donna precipita del Sisilla - Morta : Vicenza, 9 ott. (AdnKronos) – Poco prima di mezzogiorno la Centrale del 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno per una persona precipitata dalla Sisilla. Una squadra si è portata alla base della parete, dove il medico dell’ambulanza sopraggiunta nel frattempo ha potuto solamente constatare il decesso della donna, 51 anni, di Valli del Pasubio (Vi). La salma è stata imbarellata e trasportata dai ...

Vittorio Sgarbi : “Io e Eva Robins’ abbiamo avuto un rapporto a tre con una donna famosissima - ora Morta” : Anche Vittorio Sgarbi è stato tra gli ospiti dell’ultima puntata di “Live Non è la D’Urso” assieme a Eva Robin’s. I due hanno parlato della relazione che hanno avuto tempo fa, lasciandosi andare ad una rivelazione scottante, che ha subito scatenato i social. Sgarbi ha raccontato infatti che lui e la Robin’s hanno avuto un rapporto a tre con una donna “famosissima, attualmente deceduta”. Il critico ...

Fotografa una donna Morta in strada : vigile a processo per vilipendio di cadavere : Un agente di polizia municipale di Torino a processo con l'accusa di "vilipendio di cadavere". A denunciarlo è stata la nipote della vittima, anche lei poliziotta nel capoluogo piemontese. L'uomo scattò delle foto a una donna morta e una delle immagini venne accidentalmente inviata in una chat su Whatsapp.Continua a leggere

Torino - vigile invia la foto di una donna Morta ed è accusato di vilipendio di cadavere : Si era sentita male vicino a una bancarella del mercato di via Cesare Pavese, a Torino, ed era morta poco dopo, uccisa da un malore. Per soccorrerla erano intervenute le forze dell'ordine e mentre la donna era stesa a terra, sull'asfalto, un commissario della polizia municipale le aveva scattato alcune foto con il cellulare, perché secondo lui era "quello che prevede la legge quando accadono fatti del genere". Accadde il 23 settembre 2016, nel ...

Como - trovata Morta nel bosco e avvolta in un sacco a pelo una donna di 48 anni. Confessa il compagno : Altro femminicidio, questa volta a Lomazzo, in provincia di Como. Una donna di 48 anni è stata ritrovata morta in un sacco a pelo nel bosco. Secondo i primi accertamenti, a uccidere la donna di origini marocchine è stato il suo compagno, connazionale di 45 anni, già fermato dalla polizia locale a Milano durante un controllo di routine. Il 45enne ha già Confessato. Agli agenti di polizia ha detto di aver ucciso la donna dopo un litigio. E stato ...

Mamma e figlia di 2 anni cadono dall'ottavo piano : Morta la donna - la bimba è gravissima : Il dramma in pieno centro a Milano. Sul posto gli agenti della Questura, che stanno effettuando i rilievi del caso per...