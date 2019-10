Il maestro Zubin Mehta annulla due concerti | Devo curarmi in America

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Novella Toloni Il direttore d'orchestra indiano ha informato il Maggio Musicale Fiorentino e il Teatro Massimo di Palermo della cancellazione dei suoi due appuntamenti italiani in calendario nel mese di dicembre Ilhato duein programma a Firenze e Palermo nel mese di dicembre. Il famoso direttore d'orchestra, indiano, 83 anni, ha inviato una comunicazione ufficiale agli organizzatori del Maggio Musicale Fiorentino e del Teatro Massimo di Palermo per avvertirli dell'inatteso forfait. Iin programma il 3 e 12 dicembre sono stati cancellati a causa dei problemi di salute di. Nessuna ulteriore indicazione sulle sue condizioni. "Sono davvero molto dispiaciuto - si legge nella nota ufficiale inviata ai due teatri - di dover cancellare i dueche avrei diretto in Italia, a Firenze e Palermo nel prossimo mese di ...

pierdolfini : Il maestro Zubin Mehta annulla i concerti di dicembre al @maggiomusicale di Firenze e al @teatromassimo di Palermo.… - firenze_today : Il maestro Zubin Mehta annulla il suo concerto a Firenze - gonews - GDS_it : Il maestro Zubin Mehta sta male, salta ancora il concerto al #TeatroMassimo di Palermo -