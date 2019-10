Conte al telefono con Erdogan | “Stop all’offensiva in Siria”

Siria - Conte al telefono con Erdogan : “Inaccettabile azione militare contro i curdi” : Momenti di tensione nella conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio Conte e il presidente turco Erdogan. Da Palazzo Chigi spiegano che il premier ha ribadito che l'Italia ritiene inaccettabile l'azione militare avviata in Siria lo scorso 9 ottobre, "che ha effetti negativi sulla popolazione civile".Continua a leggere

Giuseppe Conte - il retroscena : tensioni sulla manovra - il premier stacca il telefono : La manovra economica pensata da due forze politiche (Pd e Cinque Stelle) ex nemiche (o tutt'ora nemiche?) sembra non trovare una quadra, tanto da far perdere la pazienza pure a Giuseppe Conte. Il premier, come è noto, ha deciso di rimandare a oggi, martedì 15 ottobre (giorno ultimo), il Consiglio de

Spalletti - niente Milan! Duro confronto al telefono con l’Inter : “se date a Conte 12 milioni - a me…” : Spalletti non raggiunge l’accordo sulla buonuscita con l’Inter, salta il passaggio al Milan: l’allenatore ha un Duro confronto con la società nerazzurra al telefono Nelle ultime ore in casa Milan c’è stato un vero e proprio ribaltone: via Giampaolo nonostante la vittoria sul Genoa, contattati Spalletti e Pioli. Il primo sembrava il nome caldo, quello preferito da dirigenza e tifoseria, ma la scelta è virata sul ...