Che tempo che fa | Daria Bignardi spaventa Fabio Fazio e Littizzetto | E poi che

Lucia Ascione a Blogo : "Bel Tempo Si Spera ha le poltrone magiChe - da noi non c'è pettegolezzo. Ho rifiutato proposte economiChe importanti perché..." : "Non credo che la gente abbia bisogno di sapere da me come si chiama l'uomo della mia vita, quante stanze ha la mia casa o cosa mi piace fare nel Tempo libero. Credo che la gente abbia capito che io sono quella che parla in tv. Quella che a volte si commuove. Quella che ha fatto fatica in un momento di grande difficoltà per la sua salute. Ma che non ha vergogna di mostrarsi nelle sue fragilità. Io sono una di loro, sono una persona normale. ...

Google Recorder è la nuova app Che trascrive in tempo reale le registrazioni vocali : Google Recorder è una nuova applicazione per le registrazioni vocali con intelligenza artificiale, in grado di trascrivere quanto registrato in tempo reale. L'articolo Google Recorder è la nuova app che trascrive in tempo reale le registrazioni vocali proviene da TuttoAndroid.

Previsioni meteo - nuova allerta : scuole chiuse in Liguria. Temporali anChe in Lazio e Toscana : allerta meteo arancione in Liguria. I forti Temporali che hanno colpito nelle ultime ore la regione hanno causato numerosi disagi, fra scuole, strade e sottopassi chiusi. La Protezione civile...

Che tempo che fa - Fabio Fazio stracciato da Barbara D'Urso : la domenica sera da incubo di Rai 2 : Che tempaccio che fa per Fabio Fazio. Non è una nuvoletta fantozziana, ma una bufera, anzi un' alluvione che lo sta facendo sprofondare. Il suo programma Che tempo che fa, con il seguito Che tempo che fa - Il Tavolo, su RaiDue è in caduta libera, capace di perdere un punto percentuale in sole due se

I computer del tempo Che fu alla fiera del vintage informatico : A Berlino oggi e domani appuntamento con il vintage Computing Festival . In mostra i "vecchi arnesi" dell'informatica, dai computer ai software e i videogiochi. Che sembrano costruiti un secolo fa, ma in fondo hanno solo pochi decenni

Povia : “Sono in ospedale - mi devo operare per una cosa Che nel tempo si è aggravata” : “Sono in ospedale… pronto per essere operato domattina per una cosa che nel tempo si è aggravata. Ho paura ma sono in buone mani, qui c’è un team fantastico. Al risveglio vi leggerò”. Parole di Povia che su Instagram ha postato una foto dall’ospedale. “Mi hanno sempre chiesto qual è la mia canzone più bella, ora lo posso dire.. questa, ascoltatela vi emozionerà – continua il cantante — Mettete commenti ...

Maltempo - bombe d’acqua su Genova e basso Piemonte : 483mm di pioggia a FabbriChe [DATI - FOTO e VIDEO] : L’ondata di Maltempo ampiamente annunciata nei giorni scorsi è arrivata la scorsa notte al Nord/Ovest e ha provocato autentiche bombe d’acqua sulla Liguria centrale, tra Genova e la sua riviera di Ponente, dove sono caduti quantitativi pluviometrici davvero impressionanti, con ben 483mm di pioggia a Fabbriche, 397mm al Porto di Arenzano, 382mm a Prà – Branega, 307mm a Prà, 304mm a Mignanego – Vetrerie, 301mm ad Arenzano, ...

Aeronautica Militare - Previsioni Meteo : oggi “piogge insistenti e temporali anChe forti” : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni. oggi al Nord cielo coperto al nord-ovest e sulla Lombardia con piogge diffuse e insistenti e temporali anche forti, specie sulle aree montuose del Piemonte settentrionale, dove i quantitativi di precipitazione saranno particolarmente abbondanti. Fenomeni in estensione alle aree alpine e prealpine orientali e al settore ovest ...

Moma di New York - mezzo miliardo per un restyling Che lega opere e tecniChe lontane nel tempo. Sarà un successo? E’ tutto da vedere : “Nelle nostre gallerie e spazi ampliati per spettacoli, conversazioni e arte, vedrai più arte in modi nuovi. Preparati a scoprire nuove voci e nuove prospettive”. Nel portale del Museum of Modern Art si preannuncia l’ormai prossima riapertura di quello che è stato spesso considerato il principale museo di arte moderna del mondo. Un restyling in piena regola per il contenitore newyorchese, sulla 53esima strada, che attrae ogni anno 3 ...

“Sarò operato per una cosa Che nel tempo si è aggravata” : Povia in ospedale : “Sono in ospedale.. pronto per essere operato domattina, per una cosa che nel tempo si è aggravata. Ho paura ma sono in buone mani, qui c’è un team fantastico. Al risveglio vi leggerò“, “mettete commenti belli eh! Tornerò quando starò meglio e spero col cuore che arriveranno buone notizie“: è quanto scriveva il 13 ottobre sui social il cantante Giuseppe Povia. “Mi hanno sempre chiesto qual è la mia canzone più ...

'Che tempo Che Fa' di Fazio non decolla : spettatori e share in calo : Ascolti deludenti per Fabio Fazio con Che Tempo che fa: la trasmissione, in onda ogni domenica su RaiDue, ha raccolto nella puntata ieri 1.799.000 spettatori, ottenendo il 7,6% di share. I numeri sono sicuramente diversi rispetto a quando il programma andava in onda su RaiUno e su RaiTre, quando aveva quasi il doppio degli spettatori. Sicuramente il primo trasloco dalla terza rete è stato deleterio, e ciò ha fatto anche aumentare i costi per ...

Salvo Sottile contro Alessandro Siani a Che tempo che fa : "Non fa ridere - fa battute banali" : "Ho ascoltato Alessandro Siani da Fazio. Siani è un non comico, uno che non fa ridere neanche se ci si mette d’impegno. Fa battute di una banalità rara e con quella verve e quella enfasi rende il napoletano fastidioso quando invece e’ caldo e ammaliante . io me lo ricordo solo a Sanremo, quando prese in giro un bambino sovrappeso seduto in platea. Veri comici cercasi!". Ad esprimere questo tagliente giudizio non è un critico televisivo, bensì ...

Luciana Littizzetto a Che tempo che Fa - puntata del 13 ottobre 2019 (VIDEO) : Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa, nella puntata del 13 ottobre. Gelmy e Berny e le 50 sfumature di rosso (VIDEO) Continua l’appuntamento domenicale di Che Tempo Che Fa, in onda ogni domenica su Rai 2 alle 19:30 con una prima parte dal titolo “Che Tempo che Farà”, per poi continuare con il programma vero e proprio alle 21:20 su Rai 2. Come ogni domenica non poteva mancare il momento dedicato alla comica Luciana Littizzetto, che ...