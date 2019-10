Caterina Balivo ammette un errore | “Programma non adatto a me”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 17 ottobre 2019)su Il più grande pasticciere: “Per fortuna l’anno dopo non l’ho più condotto” Alcuni anni faha presentato in prima serata su Rai Due il programma culinario Il più grande pasticciere. In questo programma dei pasticceri affrontano una gara itinerante suddivisa in 3 prove. Ad ogni puntata veniva poi decretato un eliminato. E di questo programma pare proprio non nutrire un grande ricordo la, la quale, in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia, ha rivelato senza tanti mezzi termini: “Per fortuna l’anno dopo sono riuscita a non condurlo più. Era un format nona me…Ai tempi volevo tornare tanto in prima serata, ma ho capito che è meglio scegliere il progetto che l’orario di programmazione…” Insomma un esperimento da non ripetere per la conduttrice, che ha fatto capire chiaramente che ...

