Ambiente : assessore Bottacin - ‘massimo impegno del Veneto contro smog’ : Venezia, 17 ott. (Adnkronos) – Il problema della lotta allo smog è una priorità della Giunta regionale del Veneto che, solo per quanto riguarda l’ultimo triennio, ha stanziato quasi un miliardo di euro per interventi di varia natura volti al miglioramento della qualità dell’aria in tutto il Veneto.‘Stiamo parlando di un problema che, non da oggi, ha assoluta priorità nell’agenda regionale, ‘ spiega ...