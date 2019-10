Treni in tilt in Liguria durante le piogge | Traversi sente Rfi | «Colpa di Autostrade»

Fonte : ilsecoloxix

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il sottosegretario: «Allagamenti sui binari per il problema dello smaltimento delle acque provenienti dalle carreggiate autostradali». La Direzione di Tronco fa sapere: nessuna segnalazione arrivata negli ultimi giorni

