PS5 supporterà il servizio streaming PS Now

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Sony ha rivelato, con sorpresa di nessuno, che ilPS Now sarà disponibile anche su PS5. Le informazioni arrivano attraverso un'intervista con Yasuhiro Osaki della divisione Network di Sony Interactive Entertainment. L'intervista è inclusa nel numero di questa settimana di Famitsu.Yasuhiro Osaki ha anche parlato delle imminenti modifiche riguardanti PS Now. Fondamentalmente, i giochi più popolari verranno aggiunti a PS Now ogni mese, ma aumenterà anche il numero di aggiunte a tempo limitato.Leggi altro...

Eurogamer_it : Ebbene sì, #PS5 supporterà il servizio streaming #PSNow. - IGNitalia : Cos'è il ray tracing? E cosa significa 'feedback aptico'? Che vuol dire che #PS5 supporterà gli 8K? Eccovi un prat… - MangAnimatrix : uscirà a Natale 2020, oltre a tante altre informazioni sulla console di prossima generazione. Abbiamo scoperto che… -