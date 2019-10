“Portami in paradiso” Colpo di scena a Uomini e donne | Maria De Filippi corteggiata da

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Remo è uno dei nuovi cavalieri del Trono over di. Tutti ricordano il suo nome per aver fatto un gesto piuttosto eclatante nei confronti diDe. Ma facciamo un passo indietro: la prima puntata settimanale del Trono Over è iniziata con un grande classico, cioè un battibecco tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Quest’ultima, tra le altre cose, ha fatto sapere di essere molto interessata a Jean Pierre il quale non ha manifestato lo stesso interesse e, per il momento, ha dato buca alla Galgani. Dopo la delusione di Gemma,Deha pensato di far distrarre tutti con un bel ballo… E proprio quando ha aperto le danze, c’è stato ildiche ha visto protagonisti Remo e la conduttriceDe. Lui si è avvicinato ae le ha fatto una proposta che lei non ha saputo declinare… “Vorrei dirti una cosa…Io con te vorrei andare in paradiso…” ...