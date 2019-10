Manovra | le novità fiscali | dalla revisione delle detrazioni per i redditi alti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)Irpef azzerate per chi ha, con l’eccezione solo di quelle per gli interessi sui mutui. Imposte ipotecarie e catastali più alte per chi compra casa. Riduzioneesenzioni sui buoni pasto cartacei, mentre aumentano quelle sui ticket elettronici. Stop all’allargamento della flat tax aicompresi tra 65.000 e 100mila euro, previstolegge di Bilancio dello scorso anno quando la Lega era al governo. Per le imprese, stabilizzazioneagevolazionidel piano Industria 4.0 per favorire non solo la trasformazione tecnologica ma anche l’evoluzione della produzione nel senso della sostenibilità ed ecocompatibilità. Sono queste, oltre al taglio del cuneo per i lavoratori, le principaliin campo fiscale anticipate dal Documento programmatico di bilancio che sintetizza le misure dellaper il 2020. Quelle espansive ...

