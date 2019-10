Manovra 2020 | ok a Legge di bilancio e decreto fiscale | tutte le misure inserite

Il governo approva “salvo intese” il dl fisco e la legge di Bilancio. Cosa prevede la Manovra 2020 : Via libera salvo intese del Consiglio dei ministri, dopo oltre 4 ore, alla legge di Bilancio per il 2020 e al decreto fiscale collegato alla manovra. Nel 2020 Quota 100 non cambierà e le tasse saranno tagliate solo ai lavoratori. Su questi due pilastri regge il primo accordo sulla manovra, siglato da Pd e M5s

Pensioni flessibili e Manovra 2020 : Conte conferma - 'la Q100 resta' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 16 ottobre 2019 vedono arrivare importanti conferme da parte del Premier Giuseppe Conte in merito alla quota 100 e all'intervento che il governo intende portare avanti nel comparto previdenziale. Ma tra le prese di posizione registrate nelle ultime ore emergono spunti interessanti anche da parte dei tecnici e dei sindacati. Il Premier Conte conferma le uscite flessibili tramite Quota 100 Nel 2020 le nuove ...

Limite contanti 2020 : importo massimo ridotto - cosa cambia in Manovra : Limite contanti 2020: importo massimo ridotto, cosa cambia in Manovra Limite contanti 2020 – In base alla normativa vigente l’utilizzo del contante per i pagamenti è consentito sino alla soglia massima dei 3 mila euro. Precisamente la cifra Limite è pari a 2.999,00 euro. Ma secondo molte indiscrezioni, con la prossima Manovra, le cose potrebbero cambiare. Dalle ricostruzioni del dibattito sulla la legge di bilancio che vede ...

Manovra 2020 e pensioni - Conte : «Quota 100 resta». Italia Viva : «No barricate - ma si rischia il burrone» : Renzi: «Misura iniqua». Marattin: «Nessuna barricata, ma così rischiamo di finire nel burrone». Congelata la tassa sulle sim ricaricabili. I renziani chiedono che l’abbassamento della soglia sia legato all’azzeramento delle commissioni sulle carte

Super ticket in Manovra 2020 : governo - “va abolito entro l’anno” : Super ticket in manovra 2020: governo, “va abolito entro l’anno” Ottimismo, nemmeno tanto cauto, da parte del governo a proposito dell’abolizione del Superticket, il balzello sulle visite specialistiche. Super ticket: le parole del ministro Speranza “Vogliamo che il Superticket sia solo un brutto ricordo del passato. Per noi la priorità assoluta è abolirlo entro il 2020” ha detto recentemente il ministro della Salute Roberto Speranza ...

Manovra 2020 - alle ore 21 il Cdm per chiudere : Il Governo si è ridotto all'ultimo giorno utile per inviare il Documento programmatico di Bilancio alla Commissione Europea e all'Eurogruppo. Il Consiglio dei Ministri è stato fissato per stasera alle ore 21 e prima si sfrutterà il tempo a disposizione per cercare di sciogliere tutti i nodi che ancora ci sono.Questa mattina alle 11 si terrà un vertice di maggioranza, al quale prenderà parte anche il Premier Giuseppe Conte prima di partire ...

Manovra 2020 - oggi il Cdm<br>Di Maio : "No a nuove tasse" : Lo slittamento del CdM odierno in favore di un nuovo incontro previsto per la giornata di domani sarebbe legato agli ultimi disaccordi tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sulle misure da inserire nella prossima Manovra finanziaria.Non abbiamo certezze su quali siano i punti di scontro, ma è evidente che le prossime ore saranno decisive per la prossima legge di bilancio che dovrà essere messa a punto nella giornata di domani. Secondo ...

Pensioni e Manovra 2020 - è nuovamente scontro sulla Quota 100 : Le ultime novità sulle Pensioni anticipate ad oggi 14 ottobre 2019 vedono riaccendersi i toni sulla flessibilità previdenziale ed in particolare sulle uscite anticipate tramite la Quota 100, oltre che sulla proroga dell'opzione donna. I riflettori restano ovviamente puntati sulle modifiche all'attuale impianto normativo da implementare all'interno della prossima legge di bilancio 2020 e sulle inevitabili ripercussioni dei provvedimenti che ...

Manovra 2020 - Porro : 'Il governo penserebbe a una tassa sulle sim dei telefonini' : La scelta delle strategie sulla legge di Bilancio rappresenta un passaggio cruciale per la direzione che intende intraprendere un Paese. Occorre, infatti, stabilire da dove acquisire risorse per investirle altrove, evitando così di gravare con delle nuove imposte sui cittadini. Una prospettiva, quest'ultima, che, a volte, non può essere evitata. È destinato a far discutere il retroscena rivelato dal giornalista Nicola Porro che, nel corso della ...

Rottamazione ter 2019 : riapertura pagamento. Novità nel decreto Fiscale Manovra 2020 : Rottamazione ter 2019, riapertura della definizione agevolata 2018 prevista nella bozza del decreto Fiscale collegato alla Manovra 2020. Arrivano le prime indiscrezioni, anzi, le prime bozze dei provvedimenti che andranno a costituire l’ossatura della Legge di bilancio 2020, con diverse misure già inserite e altrettante invece senza ancora alcuna norma di riferimento. Fra tutte le misure abbozzate, appare un provvedimento di pace Fiscale, con la ...