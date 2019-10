Maker Faire Rome 2019 | ENEA presenta microverdure “spaziali” e packaging 100% green

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Tecnologie all’avanguardia per produrrebiodegradabile dagli scarti caseari, nuove metodologie per contrastare la diffusione della zanzara tigre, ma anche Hortextreme, la serra per coltivarea bordo di veicoli spaziali, e MIG, un orto mobile per militari in missione di pace. Sono alcune delle soluzioni tecnologiche chea “”, il più grande evento europeo sull’innovazione organizzato da Innova Camera dove ricercatori, imprese, famiglie e giovani si incontrano per condividere know-how, progetti e idee (Fiera di Roma, 18-20 ottobre). In questa 7a edizione,sarà presente anche con i suoi ricercatori in qualità di speaker nell’ambito di eventi stile “TED” (Technology Entertainment Design) per condividere con i visitatori i progressi della scienza e le opportunità offerte dal trasferimento tecnologico per nuove ...

