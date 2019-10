L' addio di Trieste ai due poliziotti uccisi

L'addio di Trieste ai due carabinieri uccisi : A Trieste il funerale dei due agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego uccisi durante una sparatoria nella questura della città. Fausto Biloslavo ?

Trieste - folla per l'addio agenti uccisi : 11.30 Funerali di Stato nella chiesa di Sant' Antonio Taumaturgo per i due agenti uccisi Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. L'aggressione è avvenuta nella Questura di Trieste dove è stata allestita la Camera ardente.Le bare avvolte nel tricolore sono giunte nella chiesa accolte dagli applausi di migliaia di persone fuori al sagrato. Presenti le massime autorità fra cui il presidente della Camera,Fico, la ministra degli Interni, Lamorgese, i ...

L’addio della fidanzata del poliziotto ucciso a Trieste : la sua lettera al compagno : Valentina Sorriso Saponaro è la fidanzata del compianto Matteo Demenego, uno dei due carabinieri uccisi a Trieste durante una sparatoria in questura. Ha scritto una bellissima lettera aperta al suo compagno che non c’è più e l’emozione nel leggerla è devastante. “Ti voglio ricordare così amore mio, felice e sorridente. Mi prenderò io cura dei nostri gatti, della nostra casa, ma tu promettimi che ti prenderai cura di me, dei nostri gatti, della ...

