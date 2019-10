Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)– Nel resoconto odierno sulla seduta d’allenamento, ilha anche pubblicato il bollettino medico del difensore giapponese, infortunatosi con la sua Nazionale.non bellissime. “Gli esami cui è stato sottoposto Takehirodopo l’con il Giappone – si legge sul sito ufficiale rossoblu – hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro, condidi circa 30-40 giorni”.L'articolononper il: idiCalcioWeb.

DiMarzio : #Bologna, stop di un mese per #Tomiyasu - spaziocalcio : #Bologna, i dettagli dell'infortunio di Tomiyasu in nazionale - CalcioWeb : Infortunio #Tomiyasu, notizie non belle per il #Bologna: i tempi di recupero -