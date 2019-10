Giulia Salemi | “Monte? Sognavo l’amore e l’ho avuto | poi è andata così”

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Ha vissuto un periodo molto difficile dopo la fine della storia con Francesco Monte, poisi è rialzata e ha usato la sofferenza come motivo per crescere e migliorarsi. A distanza di mesi dall’annuncio social in cui, affranta, dichiarava conclusa la sua relazione con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, latorna a parlare di quella storia che l’ha fatta tanto soffrire. “Al Gf vip ho fatto vedere che sono una persona trasparente, che non finge, che sa volere bene e rinunciare a una parte di sé per fare stare bene gli altri – ha raccontato al settimanale Chi - ., e, poi ècosì, ma non è mai un errore, ho messo tutta me stessa e non mi pento di niente. E non mi rassegno, spero di innamorarmi di nuovo”., infatti, continua a credere nel, ma ad una sola condizione: che l’uomo che le starà accanto, la accetti per ciò che ...

