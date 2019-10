Erdogan punta a un minicaliffato ottomano nell’indifferenza generale Un vero ‘eroe

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il 4 ottobre nella prefettura di Parigi un uomo ha accoltellato quattro persone mentre l’11 ottobre un terrorista radicalizzato ne ha accoltellate altre a Manchester, prendendo di mira un centro commerciale. Ovviamente la memoria e la paura tornano ai terribili eventi del 2017, quando un terrorista uccise 22 persone ferendone altre al concerto della cantante pop Ariana Grande alla Manchester Arena. L’attentatore Salman Abedi morì in quell’attacco, mentre suo fratello è sotto processo. Dall’Europa al Medio Oriente la propaganda del presunto Stato Islamico non appare sconfitta grazie ai tanti lupi solitari. In Siria la formazione maggiormente con più simpatie per l’Isis sarebbe Ahrar al Sharqiya, un gruppo di ribelli siriani armati originario del governatorato di Deir ez-Zor, di ideologia nazionalista e islamista, fondato da alcuni fuoriusciti di Al Nusra. Come se ciò ...

