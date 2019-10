Ciro Ferrara salta prove Amici Celebrities Ritardo di 3 ore ' addormentato in treno'

Amici Spoiler : escono Laura e il principe di Savoia - Ciro Ferrara tra i finalisti : Oggi, mercoledì 16 ottobre, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la quinta serata di Amici Celebrities. In questa puntata verranno decretati due eliminati, entrambi della squadra blu e i quattro finalisti che si contenderanno l'ambita vittoria della prima edizione del talent show in versione vip. Al timone della sera ci sarà Michelle Hunziker e come ospite e giudice speciale della puntata ci sarà Maria De Filippi....Continua a leggere

Amici Celebrities spoiler del 9 ottobre : Ciro Ferrara torna in gioco - la Manzini eliminata : Il talent show Amici Celebrites ha cambiato giorno di programmazione. La quarta puntata, infatti, è stata registrata il giorno precedente alla messa in onda prevista per questa sera, mercoledì 9 ottobre 2019. Alla base della variazione la partita della nazionale italiana ed il via della nuova edizione di Tu si que vales che inizierà il 19 ottobre. Le anticipazioni rivelano che, oltre a vedere al timone del programma Michelle Hunziker al posto di ...

Ciro Ferrara - l'annuncio a sorpresa : “Mia figlia è incinta - divento nonno!” : L'ex calciatore ha svelato la gravidanza della figlia subito dopo essere stato eliminato dal talent show 'Amici Celebrities'

Amici Celebrities - eliminati Ciro Ferrara e Raniero Monaco. Maria De Filippi lascia il programma : Il talent spin off di ‘Amici’ perde altri due concorrenti nella terza puntata, l’ultima presentata dalla conduttrice che...

Amici Celebrities - Vanoni punzecchia Ciro Ferrara : 'Sai cantare solo in napoletano' : Oggi, sabato 5 ottobre, è andato in onda su Canale 5 la terza puntata di Amici Celebrities, talent show in versione vip condotto da Maria De Filippi. La serata è iniziata con l'ardua prova di intonazione di Al Bano con Filippo Bisciglia, Francesca Manzini e Ciro Ferrara. I tre dovevano cantare il brano "Oltremare", mantenendo l'intonazione per quaranta secondi, ma nessuno di loro è riuscito nell'intento e quindi a conquistare l'agognata ...

Ciro Ferrara commosso ad Amici Celebrities - il papà : “Ti chiedo scusa” : Amici Celebrities, Ciro Ferrara e la sorpresa del papà: la lettera letta da Maria De Filippi Anche ad Amici Celebrities ci sono sorprese e momenti speciali per i protagonisti: nella puntata di sabato 5 ottobre abbiamo visto la sorpresa a Ciro Ferrara del papà. Un momento emozionante ma anche divertente, perché papà Ferrara è simpatico […] L'articolo Ciro Ferrara commosso ad Amici Celebrities, il papà: “Ti chiedo scusa” proviene ...

Ciro Ferrara eliminato da Amici Celebrities annuncia : “Divento nonno!” : Amici Celebrities, Ciro Ferrara prima dell’eliminazione annuncia: “Divento nonno” Anche nel terzo appuntamento di Amici Celebrities è arrivato il momento della sfida dei Bianchi, dalla quale è venuto fuori l’eliminato, dopo la vittoria dei Blu. Tutti si sono esibiti e alla fine, come lui stesso aveva previsto, Ciro Ferrara è stato eliminato. L’ex opinionista di Tiki Taka di Pierluigi Pardo è stato l’unico ...

Al Bano Carrisi/ Ciro Ferrara canta con lui e stecca : 'Era per..' - Amici Celebrities - : Al Bano Carrisi oggi ad Amici Celebrities, ma di recente è stato in Spagna e ha parlato di Romina Power. Intanto si parla di un loro ritorno a Sanremo...