Zingaretti alla Direzione dem | Serve un PD nuovo | basta deleghe a un capo

La Germania blocca le esportazioni di armi alla Turchia - Zingaretti e Di Maio : «Anche l'Italia si muova» : La misura è già stata adottata in Olanda, Norvegia e Finlandia. Tra i combattenti arabo-siriani impiegati dall'esercito turco nell'operazione militare anche miliziani jihadisti

Nicola Zingaretti - i suoi alleati Cinque stelle vogliono sfiduciarlo alla Regione Lazio : Più che alleati, nemici in casa. Contro Nicola Zingaretti è pronta la seconda mozione di sfiducia. L'ha presentata il centrodestra: otto pagine in cui il governatore della Regione Lazio viene messo di fronte ai suoi fallimenti su sanità, rifiuti, infrastrutture, trasporti. Una mozione che però spacc

Roma. Zingaretti - Pd principale oppositore alla Raggi : Politica Roma. “Il Partito democratico e’ il principale protagonista dell’opposizione alla Raggi e in consiglio comunale sta conducendo una battaglia nell’esclusivo interesse dei romani. La capitale ha bisogno di una svolta e di un’alternativa a questo governo”. Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti, prima dell’inizio della marcia silenziosa in memoria del rastrellamento del Ghetto di ...

Siria - Zingaretti : “L’Italia blocchi l’export di armi alla Turchia”. Germania ha già deciso : “Ad Ankara non le vendiamo più” : “Bisogna fermare l’invasione da parte della Turchia, siamo al fianco del popolo curdo. Mobilitiamoci in tutte le città. Il governo italiano, oltre ai provvedimenti che sta adottando, valuti subito il blocco delle esportazione delle armi alla Turchia“. Nel giorno in cui anche la Germania – seguendo Olanda, Norvegia e Finlandia – annuncia lo stop alla vendita delle armi alla Turchia, il segretario dem Nicola Zingaretti ...

Di Maio chiude alla proposta di Zingaretti : "Altri patti non sono all'ordine del giorno" : Un'alleanza di centrosinistra che veda coinvolto anche il Movimento 5 Stelle? È questa la proposta avanzata ieri dal segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e che oggi avrebbe trovato un muro da parte del leader politico di M5S Luigi Di Maio nel giorno in cui si celebrano i dieci anni del MoVimento.Di Maio, ospite di Maria Latella su SkyTG24, è stato piuttosto categorico, almeno nell'immediato futuro. Dopo l'esperienza in Umbria, ...

Vertice Di Maio-Zingaretti : alla ricerca di un'intesa in vista delle regionali in Calabria : In casa grillina non si fa in tempo a festeggiare la vittoria per l'approvazione della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, che subito si pone in essere una nuova e aspra discussione incardinata sul malcontento di circa trenta deputati e senatori affiliati del Movimento Cinque Stelle, pronti a schierarsi contro il loro capo politico, Luigi Di Maio. Una tale tensione deriva non soltanto dalle perplessità circa la norma approvata ...

La7 - Letta a Conte e Zingaretti : “Renzi vi farà ballare - io l’ho sopportato troppo. Fate un patto con lui - se non lo rispetta si vada al voto” : “Voglio dare un consiglio non richiesto a Conte e a Zingaretti. È evidente che la lettera di Renzi è per dissotterrare l’ascia di guerra: ‘Io vi faccio ballare’. Penso che loro non debbano accettare questo gioco, non facciano come me. Conte e Zingaretti hanno il coltello dalla parte del manico. Non è possibile che una maggioranza vada avanti in un ‘Vietnam’ quotidiano. Facciano con Renzi un patto, nel momento in cui ...

L’avvertimento di Letta a Conte e Zingaretti : “Renzi farà ballare il governo - non fate come me” : Letta legge come una chiara minaccia al governo la lettera che Matteo Renzi ha scritto sul 'Corriere della sera': "Conte e Zingaretti hanno il coltello dalla parte del manico. Non è possibile che una maggioranza vada avanti in un 'Vietnam' quotidiano. Facciano con Renzi un patto, nel momento in cui Renzi non lo rispetterà si vada al voto. Se si va avanti come oggi il governo non arriva a mangiare il panettone".Continua a leggere

Ansia Pd - Zingaretti affronta la "caccia alla visibilità" di Renzi (e i sondaggi preoccupano) : L'addio al Pd di Matteo Renzi e la sua conseguente onnipresenza mediatica creano problemi al mondo dem: Zingaretti si...

Cavallari : Lega regala rendiconto a Zingaretti : Roma – “Un pacco d’aula confezionato dalla Lega: alla Pisana Zingaretti incassa il regalino, più propriamente detto “Legalino”, e porta a casa il rendiconto finanziario 2018. Come? Con l’appoggio (determinante) della Lega del Lazio. I fatti: la scorsa settimana è in votazione la misura in variazione di Bilancio. Laura Corrotti è seduta in aula, Angelo Tripodi è assente (successivamente chiederà scusa), il terzo scranno resta vuoto. Il voto ...

Pd - Bersani : “Cosa nuova di Zingaretti? Meglio allargare il campo. No al gioco dei 4 cantoni” : “La direzione Pd? Ho visto le considerazioni finali di Zingaretti l’idea di fare una cosa nuova verso novembre. Sarà Meglio fare una cosa nuova perché il campo di centro sinistra non può fare il gioco dei 4 cantoni, uno entra uno esce… Meglio allargarlo sto campo. Parlare fuori da questo campo”, così Pier Luigi Bersani commenta la direzione del Pd di ieri. “Un consiglio a Zingaretti? Fare appello per chiamare il ...