Ue | Gentiloni | “Non vedo l’ora di cominciare”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) Bruxelles, 15 ott. (AdnKronos) – – Il commissario europeo designato agli Affari Economici Paolonon vede “l’ora di cominciare” a lavorare nella Commissione di Ursula von der Leyen, che entrerà probabilmente in carica con “qualche settimana” di ritardo. Lo dice lo stesso, a Bruxelles, dopo aver fatto visita al presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker.spiega di essere venuto a palazzo Berlaymont per “un saluto ad un amico personale e a un grande amico dell’Italia. Penso che Jean-Claude Juncker in questi anni abbia guidato la Commissione con grande ragionevolezza e con attenzione ai problemi europei, e anche dando un contributo alla soluzione di questioni complicate”. “La mia – continua – era una visita di cortesia, come si dice, per ringraziarlo per il suo ...

