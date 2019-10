Truffa pec Agenzia Entrate “Invio file xxxxx” | come evitare problemi

Agenzia delle entrate : Truffa via pec in atto - come evitare il phishing : Agenzia delle entrate: truffa via pec in atto, come evitare il phishing Le truffe online sono oggi all’ordine del giorno e quotidianamente ne escono di nuove, di cui viene data notizia da enti e istituzioni. Ultima delle quali l’Agenzia delle entrate, che ha avvisato i contribuenti di una nuova truffa via PEC tramite la quale i cybercriminali cercano di reperire le informazioni e i dati sensibili dei cittadini. Agenzia delle entrate: ...