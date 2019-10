Sui Pixel 4 di Google debuttano la doppia fotocamera e il display a 90Hz

Le ultime Sui prodotti Pixel/Nest a 48 ore dall’evento Made by Google : A 48 ore dall'evento Made by Google, non mancano le ultime indiscrezioni sui nuovi Pixel 4 e sui prossimi speaker della serie Nest. L'articolo Le ultime sui prodotti Pixel/Nest a 48 ore dall’evento Made by Google proviene da TuttoAndroid.

Evleaks ci dà le prime info Sui prezzi dei Google Pixel 4 - che avranno un Google Assistant più efficace : Sembra inarrestabile il flusso di anticipazioni che riguarda i Google Pixel 4, sempre più vicini al lancio e sempre più chiacchierati

Google "scivola" nuovamente Sui Pixel 4 : tanti nuovi dettagli - molti sulla fotocamera : Mancano meno di due settimane alla presentazione di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, ma negli ultimi giorni le indiscrezioni a riguardo dei nuovi flagship si sono intensificate al punto da svelare quasi ogni aspetto che li caratterizzerà. Un ulteriore impulso a questa tendenza è arrivato direttamente da Google e da Pixel Tips, app del colosso americano che propone dei suggerimenti per utilizzare al meglio un Google Pixel e che in seguito ad un ...

Tutto Sui Google Pixel 4 a 12 giorni dall'uscita : foto design e plus software : Mancano davvero una manciata di giorni all'uscita dei Google Pixel 4. Il prossimo evento di presentazione di Mountain View è previsto per il giorno 15 ottobre. A 12 giorni dal keynote dunque è giusto tirare le somme di molte anticipazioni trapelate sulla nuova generazione di smartphone negli ultimi tempi, grazie pure alle recentissime foto che ritraggono proprio i device futuri protagonisti del settore mobile. Il sempre ben informato leake ...

LineageOS 17.0 con Android 10 in versione non ufficiale debutta Sui Google Pixel : I possessori di Google Pixel e Pixel XL da oggi hanno un'alternativa in più all'ambiente stock per vivere l'esperienza di Android 10. È disponibile infatti la LineageOS 17.0 basata sull'ultima evoluzione del robottino verde di Google, sia pure in versione non ufficiale. Ne dà notizia XDA con un thread dedicato alla ROM nuova arrivata, una tra le più apprezzate dagli amanti del modding. Tuttavia ci sono degli elementi da ...

Altro ancora Sui Google Pixel 4 : ecco novità software - funzioni - render e possibile data d'acquisto : Mancano due settimane alla presentazione di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL e dopo aver scoperto tutto sulla scheda tecnica e sul design, le indiscrezioni si stanno concentrando sul lato software, per il quale sembrano essere in arrivo nuove funzioni, molte delle quali saranno presto disponibili per tutti. Scopriamo allora gli ultimi aggiornamenti, novità legate ad Android 10, le applicazioni che possono già essere testate e qualche ...

Quante funzioni e quanti dettagli Sui Google Pixel 4 XL da questo nuovo hands-on : È ancora una volta il Vietnam la fonte di nuove anticipazioni legate a Google Pixel 4 XL, di cui vediamo lo sblocco col volto e alcune nuove impostazioni

Android 10 ha rimosso la funzione Ambient Display Sui Google Pixel : Il recente aggiornamento ad Android 10 continua a generare problemi agli utenti, che segnalano il mancato funzionamento dell'Ambient Display.

Che leak - Sui Google Pixel 4 : 6 GB di RAM - foto - colori e tante novità per la fotocamera e Assistant : Nuove anticipazioni di aiutano a delineare il quadro di Google Pixel XL: zoom 8X, 6 GB di RAM e una inedita colorazione arancione insieme alla più classica bianca.

Android 10 conferma i 90 Hz Sui Google Pixel 4 e mostra un'avversione al lettore di impronte fisico : La vicinanza tra i Pixel di Google e gli smartphone di OnePlus è destinata a crescere nel tempo

Android 10 porta il nuovo logo di Android Sui Google Pixel 3 e OnePlus 7 : Il nuovo logo di Android, presentato qualche settimana fa da Google, inizia a farsi largo fra gli smartphone a partire dagli ultimi modelli di Google e OnePlus, i primi a riceverlo.