Siria | i calciatori turchi esultano ancora con il saluto militare pro-Erdogan St Pauli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Fischi, tanto agonismo in campo, il gesto deldeial gol del pareggio, striscioni pro-curdi ma nessun incidente. La sfida tra Francia aa allo stadio Saint Denis valida per la qualificazione a Euro 2020 è finita 1-1 con reti di Giroud e Ayhan. Ma oltre al campo – le due squadre restano al comando del gruppo H a pari merito con 19 punti – la partita assume un significato nel contesto dell’offensiva di Ankara contro i curdi nel nord-est della. Oltre ai fischi dei circa 30milapresenti sugli spalti, i giocatori sono tornati a esultare dopo il gol del pareggio con il: erano in sette, compreso il difensore juventino Merih Demiral, già protagonista di una presa di posizione a favore dell’attacco turco sui social network. Per ora, però, l’unico vero provvedimento è arrivato dal St.: il club di seconda ...

MarcoBellinazzo : La strumentalizzazione politica del calcio da parte di #Erdogan è sempre stata palese e multiforme. Non stupiscono… - MediasetTgcom24 : Euro 2020, i calciatori turchi rifanno il saluto militare in campo con la Francia Polemiche per l'omaggio dei gioca… - ChiccoZonca : RT @MarcoBellinazzo: La strumentalizzazione politica del calcio da parte di #Erdogan è sempre stata palese e multiforme. Non stupiscono le… -