Siamo servitori | non servi La polizia ora scende in piazza

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Giuseppe De Lorenzo Esplode l'ira delle forze dell'ordine. Incarabinieri, agenti, penitenziaria, forestali e vigili del fuoco: "stanchi di vederci mortificati" La "goccia che ha fatto traboccare il vaso" è stato l’omicidio di Trieste. I corpi esanimi Matteo Demenego e Pier Luigi Rotta hanno smosso qualcosa nel ventre delle forze dell’ordine italiane. Poliziotti, carabinieri, forestali e vigili del fuocoranno in"come mai era successo prima". Un modo per urlare l’indignazione, e la rabbia, di chi si sente "tore sì, ma non servo". L’appuntamento è previsto per martedì 22 ottobre, dalle 11.00 alle 14.00, inMontecitorio. Il luogo non è casuale. "La politica ha usato laper giochi di partito, tralasciando la sicurezza”, sentenzia Andrea Cecchini, sindacalista e celerino. "Per questo mostreremo ai politici tutte le promesse fatte in ...

