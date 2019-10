Porta a Porta | Salvini sfida Conte | Adesso un confronto col Premier

Matteo vs Matteo - il confronto Renzi - Salvini a Porta a Porta senza diretta : ...

Il botta e risposta tra Renzi e Salvini a Porta a Porta : Novanta minuti di confronto, come in una partita di calcio, 41 minuti ciascuno più quelli per le domande, per un duello senza esclusione di colpi. Matteo Renzi (più preparato sui dossier) e Matteo Salvini (più sicuro di sè) arrivano negli studi Rai di via Teulada e, almeno dal look, sono quasi indistinguibili: entrambi con abito blu e camicia bianca. Ma ad unirli, oltre ai nomi, c'è questo e poco altro. "Almeno esteticamente ...

Matteo Renzi contro Salvini - lo scontro a Porta a Porta. Dall'immigrazione a quota 100 - i due d'accordo solo nel bocciare Virginia Raggi : Ci siamo, Matteo Renzi contro Matteo Salvini. Matteo Vs Matteo. Il leader del centrodestra contro colui che vorrebbe essere, nuovamente, il leader del centrosinistra. Colui che appena due mesi fa era...

Matteo Salvini a Porta a Porta umilia Renzi : "Tu al 4% - io...". Gli sbatte la verità in faccia : "Che cosa sei" : "Tu sei al 4%, io al 33". A Matteo Salvini bastano questi numeri per rispondere a Matteo Renzi negli studi di porta a porta. Il leader di Italia Viva ha attaccato violentemente il capo della Lega ed ex vicepremier: "È 27 anni che fa politica, non ha portato a casa nulla, Salvini. Solo spot. La sua è

Duello Renzi Salvini Porta a Porta : orario tv - dove vedere in streaming : Duello Renzi Salvini Porta a Porta: orario tv, dove vedere in streaming Alle ore 22,50 – martedì 15 ottobre 2019 – andrà in onda su Rai Uno la puntata di Porta a Porta che vedrà sfidarsi dialetticamente Matteo Renzi e Matteo Salvini. Politicamente su fronti opposti, tra i due intercorrono rapporti umani improntati alla cordialità. Entrambi sono alla vigilia di imPortanti appuntamenti con i loro rispettivi pubblici: Renzi per la ...

Matteo Salvini a Porta a Porta non si presenta da solo. E Renzi subito : "Si è Portato l'aiutino da casa" : Matteo Salvini non si presenta da solo da Bruno Vespa a Porta a Porta. Il leader leghista arriva nello studio Rai con tanto di dati, nello specifico un cartello, alla mano. Si tratta degli sbarchi per cui l'Italia è, con il nuovo governo giallo-rosso, è la meta preferita. I numeri parlano chiaro: gl

Porta a Porta - Matteo Renzi ammette : "Avevamo due alternative - abbiamo scelto un'operazione di palazzo" : Matteo Renzi, ospite a Porta a Porta, ammette faccia a faccia con Matteo Salvini che il nuovo governo è frutto di una manovra di palazzo: "Avevamo due alternative: accettare il diktat del Papeete o fare un'operazione di palazzo, sì. un'operazione machiavellica. Ma se fossimo andati a votare adesso,