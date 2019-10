Maria De Filippi in Rai | Raffaella Carrà svela cos’è successo

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri show con Ida Platano. E Maria De Filippi : “Sei un cretino” : Ancora una volta Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati i protagonisti assoluti del trono over. La puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 14 ottobre ha finalmente mostrato il dietrofront del cavaliere di Taranto, anche se non senza l’insistenza della padrona di casa, ovvero Maria De Filippi. In breve Riccardo voleva leggere una lettera d’amore per riconquistare Ida e chiedergli di tornare insieme ma nel corso della puntata ha avuto ...

Semifinale AmiciCelebrities : Maria De Filippi in veste di terzo giudice : Mercoledì 16 ottobre andrà in onda la Semifinale di Amici Celebrities. Nella nuova puntata saranno diversi i cambiamenti: uno si è avuto già la settimana scorsa con l'arrivo di Michelle Hunziker in conduzione. Le prime tre puntate invece sono state condotte dalla vera padrona di casa, Maria De Filippi che ha ideato questo format. Come spiegato dalla stessa De Filippi, Michelle Hunziker è arrivata in corsa perché impegnata con il Tg satirico ...

Uomini e Donne oggi - Maria De Filippi : un cavaliere le fa una proposta : Maria De Filippi, un cavaliere di Uomini e Donne Over le dice: “Con te vorrei andare in paradiso” La prima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne è iniziata con il consueto battibecco tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, la quale ha anche annunciato di essere molto interessata a conoscere Jean Pierre. Tuttavia quest’ultimo non è sembrato essere altrettanto interessato anche se non le ha chiuso la porta per ora. ...

Michelle Hunziker e Maria De Filippi - veleno vip su Amici : "Quando stai per cappottarti..." : "Michelle Hunziker da sola non ce la fa". Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le stelle, commenta con perfidia l'ultima puntata di Amici celebrities, lo show del sabato sera di Canale 5 firmato Maria De Filippi (la nemica giurata di Milly Carlucci...) in difficoltà negli ascolti. Molti, com

Maria De Filippi e Costanzo - parla l’autista che li salvò dall’attentato : Per la prima volta parla l’autista che salvò Maria De Filippi e Maurizio Costanzo durante l’attentato del 14 maggio 1993 in via Fauro. Un attacco della mafia per mettere a tacere il giornalista, impegnato in prima linea nella battaglia a Cosa Nostra, che, per fortuna, fallì. La coppia si salvò per un soffio e non ci furono morti, ma solo 22 feriti. Un vero e proprio miracolo visto che la bomba che avrebbe dovuto uccidere Costanzo ...

"Come salvai Maurizio Costanzo e Maria De Filippi"/ L'autista racconta l'attentato : Stefano Degni: "Come salvai Maurizio Costanzo e Maria De Filippi". L'autista Ncc racconta attentato di via Fauro. Il conduttore disse: "Questa era per me".

Maria De Filippi insostituibile. Con Michelle Hunziker alla conduzione ascolti giù : Nessuno tocchi Maria. La mattatrice di casa Mediaset, a quanto sembra, è insostituibile. Ci hanno provato, mettendo alla conduzione di Amici Celebrities, versione vip del noto talent, Michelle Hunziker. Ma gli ascolti non hanno dato ragione ai fautori del cambio al vertice.Se nelle prime tre puntate, infatti, c’erano stati ascolti che si attestavano sul 20% di share circa, con oltre 3 milioni di telespettatori, la quarta puntata ha ...

Maria De Filippi su Amici celebrities : 'Conduzione era di Michelle - non sono andata via' : Molti telespettatori si stanno chiedendo per quale motivo Michelle Hunziker ha sostituito Maria De Filippi in merito alla conduzione della trasmissione 'Amici celebrities'. Questa è la domanda principale che si pongono i fan dopo essere venuti a conoscenza di questa sostituzione. La moglie di Maurizio Costanzo ha avuto modo di svelare i motivi che l'hanno portata a lasciare il ruolo di conduttrice di Amici celebrities grazie alla storia ...

Amici Maria De Filippi - ex allieva vuole Sanremo 2020 : “Non ero pronta” : Amici di Maria De Filippi, ex concorrente rompe il silenzio: “Non ero pronta per la partecipazione” Guya Canino, figlia del cantante Alessandro Canino, ha rilasciato un’intervista a Vero Tv in cui ha parlato della sua vita, della sua carriera, della sua partecipazione ad Amici e del suo grande sogno nel cassetto. E a proposito del talent di Maria De Filippi, la Canino ha confessato: “Non dimenticherò mai la ...

Amici Celebrities - impensabile mossa di Maria De Filippi : cosa farà nella prossima puntata (per la prima volta) : Colpo di scena ad Amici Celebrities, la nuova creatura di Fascino e di Mediaset. Maria De Filippi sarà il giudice speciale della nuova puntata in onda mercoledì a partire dalle 21.20 su Canale5. Ad annunciarlo è stato lo stesso profilo del programma tramite un tweet, che ha spiazzato i fan ma che p

Maria De Filippi torna ad Amici Celebrities per salvare la baracca (VIDEO) : Che Amici Celebrities non sarebbe stata la trasmissione dell'anno in fatto di contenuti, idee e ascolti lo si era capito da subito. Tuttavia, se nella collocazione del sabato sera, con Maria De Filippi alla guida, aveva retto, pur uscendo sconfitta nel duello diretto con Ulisse di Alberto Angela, il debutto di Michelle Hunziker al mercoledì ha fatto segnare un drastico calo di ascolti, perdendo oltre 4 punti di share rispetto alla precedente ...

Uomini e Donne - è ‘lei’ la nuova tronista? L’hanno avvistata da Maria De Filippi ed è famosa : A Uomini e Donne è finalmente andata in onda la puntata dell’addio al trono di Sara Tozzi. Si sapeva da tempo dalle anticipazioni, ma solo negli ultimi giorni il pubblico ha visto in tv il momento in cui Maria De Filippi le dà la parola e lei spiega le sue ragioni. “Credo di non avere né la testa né il cuore liberi dopo la mia ultima relazione – ha poi spiegato meglio Sara, ormai ex tronista, sulle pagine di UeD Magazine – Voglio precisare che ...

Maria De Filippi battuta. Cecchi Paone : “Non è per gli ascolti che…” : Amici Celebrities, Maria De Filippi battuta in ascolti da Ulisse: Cecchi Paone commenta Alessandro Cecchi Paone, nella sua rubrica su Nuovo Tv, ha commentato la sfida tra Maria De Filippi e Alberto Angela di settimana scorsa che ha visto il secondo primeggiare sulla De Filippi. Ulisse – Il piacere della scoperta, infatti, ha vinto incredibilmente contro Amici Celebrities e contro la “regina di Mediaset”, che per le prime tre ...

Maria De Filippi torna ad Amici Celebrities : sarà il giudice speciale : Maria De Filippi sarà il giudice speciale della nuova puntata di Amici Celebrities in onda mercoledì a partire dalle 21.20 su Canale5. Ad annunciarlo è stato lo stesso profilo del programma tramite un tweet, che ha spiazzato i fan ma che potrebbe essere una risposta ai risultati non eclatanti ottenuti in settimana. Mercoledì 9 ottobre Michelle Hunziker ha debuttato alla guida di Amici Celebrities, prendendo il posto di Maria De Filippi. Lo ...