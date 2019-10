Maltempo Roma | alla stazione metro A Flaminio chiuse le uscite verso piazza del Popolo e

Meteo - sull'Italia torna il Maltempo : allerta massima in Liguria e scuola chiuse. Attesi temporali dal Veneto a Roma : Il maltempo torna a colpire l'Italia: già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e le temperature inizieranno a calare un po'...

Meteo - sull'Italia torna il Maltempo : allerta massima in Liguria. Temperature in netto calo. Attesi temporali dal Veneto a Roma : Il maltempo torna a colpire l'Italia: già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e le Temperature inizieranno a calare un po'...

Maltempo Lazio : traffico intenso nelle strade principali di accesso a Roma : In vigore nel Lazio e a Roma l’allerta meteo gialla diramata ieri dalla Protezione civile regionale. Sul fronte della viabilità sono interessate da rallentamenti e traffico intenso le strade principali di accesso alla Capitale: in particolare sul Grande raccordo anulare si registrano code a tratti in carreggiata esterna tra Casal del Marmo e Casal Lumbroso e tra Casilina e Tiburtina, mentre in carreggiata interna traffico e code sono ...

Maltempo Emilia-Romagna : danni alla rete ferroviaria - treni soppressi e ritardi : L’ondata di Maltempo che ha colpito nella notte l’Emilia-Romagna ha avuto conseguenze sulla rete ferroviaria, in particolare a causa di rami caduti sulla linea elettrica. I disagi maggiori si sono verificati sulla ferrovia Modena-Sassuolo, dove, sulla tratta tra Formigine e Modena – Piazza Manzoni, la caduta di rami ha provocato, dapprima, la soppressione dei treni 90102 e 90109 e, successivamente, l’interruzione della ...

Maltempo : problemi a Roma e provincia con sottopassi allagati e alberi in carreggiata. : Roma – Numerosi problemi stamattina a Roma e provincia a causa del violento nubifragio, preannunciato dal Dipartimento di Protezione Civile, che ha portato a diversi allagamenti, alberi crollati e rami in carreggiata, che inevitabilmente hanno portato a disagi per la circolazione. Allagato il sottopasso di lungotevere in Sassia, altezza svincolo per Gregorio VII, stessa sorte per viale Castello della Magliana causa allagamento del ...

Maltempo Lazio : torna regolare il traffico ferroviario tra Settebagni e Roma Tiburtina : Dalle 13 circa è tornata regolare la circoLazione ferroviaria sulla linea Av Roma – Firenze, rallentata dalle 12:40 per danni dovuti al Maltempo, tra Settebagni e Roma Tiburtina. I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 10 minuti. L'articolo Maltempo Lazio: torna regolare il traffico ferroviario tra Settebagni e Roma Tiburtina sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Zaia - ‘per il dopo Vaia ci aspettiamo un mld di euro da Roma’ : Venezia, 1 ott. (AdnKronos) – A un anno dalla piu’ grande tragedia che ha colpito il Veneto tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre del 2018 quella tempesta Vaia che devastò la montagna dell’agordino, nel bellunese, la Regione Veneto ha presentato oggi due progetti di recupero e bonifica dei Serrai di Sottoguda e del Lago di Alleghe (Belluno).“I risultati ci sono – ha sottolineato il presidente ...

Maltempo su Roma - un centinaio di interventi per allagamenti e caduta alberi : Tuoni, lampi e vento forte stanno colpendo la capitale da questa mattina. Già un centinaio gli interventi di Polizia locale e vigili del fuoco in varie zone di Roma, per la messa in sicurezza di...

Allerta Meteo - forte Maltempo anche sulla Serie A : forti piogge a Roma - Lazio-Parma a rischio : Il maltempo che sta colpendo l’Italia si abbatterà oggi anche sulla 4ª giornata della Serie A. Su tutti gli stadi, eccezion fatta per Lecce dove alle 15:00 si giocherà Lecce-Napoli sotto il sole, avremo Meteo avverso con fresco, cielo molto nuvoloso o coperto, pioggia un po’ ovunque a tratti intensa. L’unica partita a rischio è Lazio-Parma, il posticipo delle 20:45 in programma allo stadio Olimpico di Roma. Su Roma sta piovendo ...

Allerta Meteo - è una Domenica di forte Maltempo : incubo alluvione su Lazio e Toscana - nubifragio a Roma : Allerta Meteo – A poche ore dallo scoccare dell’Equinozio d’Autunno, l’Italia sta vivendo una Domenica di forte maltempo: forti piogge e temporali stanno interessando gran parte del Centro/Nord, con i fenomeni più estremi concentrati nel Lazio e in Toscana dove già dalle prime ore del mattino si stanno verificando piogge intense. Nell’area fin qui più colpita dalle piogge, spiccano i 35mm caduti a Marta sul Lago di ...

Maltempo - 21 milioni di euro all’Emilia Romagna : subito 18 cantieri anti-dissesto : Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha firmato il decreto che mette a disposizione dell’Emilia-Romagna 21 milioni e 680.000 euro per opere di messa in sicurezza del territorio. Completata la registrazione da parte della Corte dei Conti, le risorse attiveranno 18 interventi immediatamente cantierabili, da Piacenza a Rimini. Ma ora la Regione rilancia con il nuovo Governo sul piano anti-dissesto da 100 milioni di euro ancora in ...

Maltempo Emilia Romagna - fulmine appicca un incendio in un magazzino del Modenese : incendio per cause accidentali dovute al Maltempo a Finale Emilia. Un fulmine ha colpito il terreno, appiccando il fuoco a delle rotoballe di fieno stipate all’interno di un magazzino della ditta Alba che si occupa di stoccaggio del fieno per compost. L'articolo Maltempo Emilia Romagna, fulmine appicca un incendio in un magazzino del Modenese sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma : albero cade su due auto in sosta nel quartiere Prati : Ancora un albero è caduto su due auto in sosta nel quartiere Prati di Roma. L’albero, che potrebbe aver ceduto a causa del Maltempo dei giorni scorsi, è crollato all’altezza del civico 30 di via Oslavia e ha colpito due Peugeot parcheggiate lì vicino. Sul posto gli agenti della Polizia locale del I gruppo Prati che stanno deviando il traffico, compreso quello degli bus, a causa della chiusura della strada nel tratto tra via Vodice e ...

Il Maltempo su Roma distrugge il giardino di Casa Totti - ecco il video di Ilary Blasi : Il maltempo su Roma distrugge il giardino di Casa Totti: danni ingenti per la Casa in cui vivono il campionissimo simbolo della Roma e sua moglie Ilary Blasi. Proprio una serie di video pubblicati su Instagram dalla prossima conduttrice di "Euro Games", mostrano i danni ad inventario della Casa della coppia.Continua a leggere